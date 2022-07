von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 20.07.2022 - 18:40 Uhr)

Genshin Impact | Der Frühlingshof, wie er einst war: Alle Sphären in „Dunstige Hügel und neblige Täler“ lösen

In Update 2.8 erkundet ihr mal wieder den Goldapfelarchipel in Genshin Impact. Dabei müsst ihr auch zahlreiche neue Aufträge bewältigen. Nach einer Einführung ist „Der Frühlingshof, wie er einst war“ die erste größere Herausforderung. Um diese Event-Quest abzuschließen, müsst ihr drei umfangreiche Sphären durchqueren, die teilweise knifflige Rätsel beinhalten. Wir zeigen euch in Videos die Lösungswege!

Kazuha steht im Mittelpunkt dieses Auftrags, da ihr seine Vergangenheit ergründet. (Quelle: Screenshot spieletipps).

Beachtet bei der Erkundung der drei Sphären, dass ihr dort einige Truhen finden könnt. Die Truhen werden in einer Übersicht aufgelistet und ihr könnt einsehen, wie viele ihr verpasst habt. Nachdem ihr den Auftrag abgeschlossen habt, könnt ihr alle Sphären noch mal wiederholen und die verpassten Truhen einsammeln. Teleportiert euch dazu einfach zum Punkt „Dunstige Hügel und neblige Täler“ auf der Karte, der nordwestlich von der Pudding-Insel liegt.

Der Frühlingshof, wie er einst war I

Die erste Sphäre führt euch in die Rätsel der Questreihe ein und ist nicht allzu schwer. Ihr müsst dabei Lichtkugeln in passender Farbe verschießen und ihnen den Weg bis zum Ziel leiten. Die Farben könnt ihr wechseln, wenn ihr entsprechende Siegel einsammeln. Dafür ist es wichtig, dass ihr in dieser Sphäre alle unbekannten Räume untersucht. Insgesamt könnt ihr hier 9 Schatztruhen entdecken. Im Video zeigen wir euch den vollen Walkthrough mit allen Fundorten.

Genshin Impact | Der Frühlingshof, wie er einst war - Teil I

Der Frühlingshof, wie er einst war II

Die zweite Sphäre ist zweifelsfrei die schwierigste Herausforderung. Hier müsst ihr Räume drehen und sowohl auf dem Boden als auch an der Decke Apparate bedienen, um alle Rätsel zu lösen. Nebenbei könnt ihr hier 6 Schatztruhen finden. Wie ihr diese Herausforderung meistert, zeigen wir euch in unserer Videolösung!

Genshin Impact | Der Frühlingshof, wie er einst war - Teil II

Der Frühlingshof, wie er einst war III

Die dritte und letzte Sphäre dieser Questreihe stellt die einfachste Aufgabe dar, denn der Weg ist sehr linear und selbsterklärend. Achtet hier vor allem auf die Elektro-Seelie und geleitet sie bis zum Ziel, um die Sphäre zu lösen. Neben 9 Schatztruhen könnt ihr bei dieser Herausforderung auch eine Illusionsschnecke einsammeln. Die Lösung sowie alle Fundorte könnt ihr unserem Video entnehmen.