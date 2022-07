von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 21.07.2022 - 16:52 Uhr)

„Flammende Pfade“ ist ein Legendenauftrag, den ihr in Update 2.8 von Genshin Impact auf dem Goldapfelarchipel erfüllen sollt. Dabei erkundet ihr eine musikalische Sphäre und löst aber auch Rätsel außerhalb der Sphäre. Nach Abschluss der Quest solltet ihr die Sphäre aber noch mal erkunden, da ihr noch sehr viele Truhen finden könnt. Die komplette Lösung sowie alle Truhen-Fundorte zeigen wir euch in Videos.

Xinyan steht im Mittelpunkt dieses Legenauftrags von Genshin Impact. (Quelle: Screenshot spieletipps)

„Flammende Pfade“ ist die Folgequest zu „Der Frühlingshof, wie er einst war“. Bevor ihr damit starten könnt, müsst ihr also erst Kazuhas Vergangenheit ergründen und die umfangreiche Aufgabe abschließen.

Quest-Lösung zu „Flammende Pfade“

Stellt euch auch diesmal auf eine lange Quest ein. Ihr müsst nicht nur die Sphäre erkunden, sondern auch außerhalb der Sphäre fließende Wasseradern reinigen und so dem „Entflammten Herz“ und dem „Gefrorenen Herz“ helfen. Die musikalischen Rätsel in Xinyans Sphäre werden hauptsächlich mithilfe der Baumcellos gelöst. Sie feuern einen Ton ab, den ihr mit den Blumen weiterleiten müsst. Also im Prinzip so ähnlich wie schon in Kazuhas Quest.

Bei dem normalen Story-Durchlauf werdet ihr zwei Truhen in der Sphäre entdecken. Sie werden euch genau vor die Nase gesetzt beziehungsweise müsst ihr sie sogar öffnen, um voranzukommen. Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Video den kompletten Auftrag.

Genshin Impact | Flammende Pfade - Videolösung

Fundorte aller Truhen in „Flammende Pfade“

Nachdem ihr den Legenauftrag beendet habt, solltet ihr zu den Saitenklang-Inseln zurückkehren und noch mal in die Sphäre der Flammenden Pfade aufbrechen. In der Übersicht wird euch angezeigt, dass ihr dort noch stolze 16 Truhen finden könnt. Darüber hinaus gibt es dort auch noch eine Illusionsschnecke zu entdecken. Die Suche nach den Truhen erweist sich als ziemlich knifflig, da der Aufbau und die Laufwege sehr verwirrend sind. Wir empfehlen euch daher, genau die Schritte in unserem Video zu befolgen, damit ihr alle Truhen schnellstmöglich findet.