PS Plus Premium | So synchronisiert ihr die PS3-Trophäen mit eurem PSN-Profil

Einige PS3-Spiele erhalten durch das neue PS Plus Premium-Abo Trophäen, allerdings werden sie nicht automatisch mit eurem PSN-Profil synchronisiert. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr eure Erfolge synchronisiert.

Wir erkären euch, wie ihr die Trophäen eurer PS3-Spiele aus dem PS Plus Premium-Abo synchronisiert. (Bildquelle: spieletipps)

PS Plus Premium - PS3-Trophäen müssen manuell synchronisiert werden

Trophy-Hunter gibt es immer mehr und mehr, darum ist es nicht verwunderlich, dass die Spiele aus dem PS Plus Premium-Abo auch unter ihnen an Beliebtheit gewinnen. Wenn ihr Besitzer von PS Plus Premium seid, könnt ihr nämlich alte PS3-Spiele streamen und dabei Trophäen freischalten.

Wenn ihr bei solchen Spielen Trophäen freigeschalten habt, sind sie zwar in einem virtuellen PS3-Profil hinterlegt, allerdings synchronisieren sie nicht automatisch mit eurem PSN-Profil, was durchaus frustrierend ist.

Wenn ihr ein PS3-Game über Cloud-Streaming startet, müsst ihr eine kurze Wartezeit in Kauf nehmen, da für euch ein Server-Slot eingerichtet wird. Während dieser Zeit kommen einige Hinweise. Ebenso die Anmerkung, dass ihr PS3-Trophäen manuell synchronisieren müsst, allerdings nur auf der PS5. Die Meldung lässt sich jedoch ziemlich leicht übersehen und auf der PS4 fehlt die Mitteilung komplett.

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr neue Trophäen bei euren gestreamten PS3-Spielen freischaltet, müsst ihr jedes Mal eine manuelle Synchronisation durchführen.

PS3-Trophäen auf der PS5 synchronisieren

Wenn ihr auf eurer PlayStation 5 die Trophäen eurer PS Plus Premium PS3-Spiele mit eurem PSN-Profil synchronisieren wollt, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Drückt auf die PS-Taste auf eurem DualSense-Controller, damit holt ihr die Schnellzugriffleiste in den Vordergrund. Wählt nun die mit "Aktuell im Streaming" beschriftete Karte aus. Drückt auf den Button "PS3-Menü ein-/ausblenden". Jetzt sollte sich ein gestreamtes PS3-Menü öffnen. Dort müsst ihr zu "PlayStation Network" wechseln und dann auf die Trophäen-Sammlung klicken. Dadurch sollten sich die Trophies mit eurem PSN-Profil synchronisieren.

PS3-Trophäen auf der PS4 synchronisieren

Wenn ihr auf eurer PlayStation 4 die PS3-Trophäen der gestreamten Spiele synchronisieren möchtet, folgt den kommenden Schritten: