von Olaf Fries (aktualisiert am Dienstag, 26.07.2022 - 12:39 Uhr)

In FIFA 22 wurden sie eingeführt und in FIFA 23 kehren sie zurück: die FUT-Helden. Auch dieses Mal bringen sie eine kräftige Prise Nostalgie ins Spiel, denn einige der legendärsten Kicker der Fußballgeschichte kehren als FUT-Heroes auf den virtuellen Rasen zurück. Im Folgenden zeigen wir euch alle FUT-Helden in FIFA 23.

Auch in FIFA 23 treten die FUT-Helden auf dem virtuellen Rasen an. (Bildquelle: EA Sports)

Alle FUT-Helden in FIFA 23

Nachdem der Coverstar, Crossplay und einige Lizenzen in FIFA 23 feststehen, kommen ebenfalls neue FUT-Helden ins Spiel. Durch die FUT23-Heroes könnt ihr mit einigen der größten Fußballer aller Zeiten euer Team bestücken.

Bei den FUT-Helden handelt es sich um Items, sie sollen dabei unvergessene Augenblicke repräsentieren, durch die einige der Fußballer zu Fan-Favorites geworden sind.

Die FUT-Helden besitzen eine ligaspezifische Chemie, die mit ihren jeweiligen Hero-Momenten verknüpft ist. Sie gibt jedem Spieler derselben Liga in eurer Mannschaft eine grüne Club-Verbindung, ebenso wird auch die übliche Verbindung über die Nationalität vergeben.

Die FUT23-Helden sind ab Launch im Spiel dabei. Eine weitere FUT-Hero-Spezialversion zur FIFA Weltmeisterschaft soll ab dem 11. November 2022 für jeden FUT23-Hero veröffentlicht werden.

Hinweis: Bisher stehen nicht alle FUT-Helden fest. Im Sommer sollen weitere Heroes veröffentlich werden. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Yaya Touré

FUT-Held Yaya Touré (Bildquelle: EA Sports)

Name: Yaya Touré

Wertung: Noch nicht bekannt

Nationalität: Elfenbeinküste

Liga: Premiere League

Park Ji-Sung

FUT-Held Park Ji-Sung (Bildquelle: EA Sports)

Name: Park Ji-Sung

Wertung: Noch nicht bekannt

Nationalität: Südkorea

Liga: Premiere League

Ricardo Carvalho

FUT-Held Ricardo Carvalho (Bildquelle: EA Sports)

Name: Ricardo Carvalho

Wertung: Noch nicht bekannt

Nationalität: Portugal

Liga: Premiere League

Claudio Marchisio

FUT-Held Claudio Marchisio (Bildquelle: EA Sports)

Name: Claudio Marchisio

Wertung: Noch nicht bekannt

Nationalität: Italien

Liga: Serie A

