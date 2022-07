von Josua Schneider (Dienstag, 26.07.2022 - 12:45 Uhr)

Teabagging ist die bekannteste Art und Weise, seinen Gegner in einer Mehrspieler-Partie zu erniedrigen. Aber was haben Teebeutel mit Gaming zu tun? Woher der Begriff Teabagging kommt und was er bedeutet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit diesem Artikel tunkt ihr euren Teebeutel in eine weitere Bedeutung der Gaming-Sprache. (Bildquelle: Pixabay, Bearbeitung spieletipps)

Was bedeutet Teabagging im Gaming?

Teabagging ('ti-bägging' ausgesprochen) ist Englisch und lässt sich mit 'Teebeuteln' übersetzen. Damit wird eine Verhaltensweise bezeichnet, bei dem Spieler sich wiederholt über einem am Boden liegenden Charakter ducken. Meistens ist besagter Charakter vorher von den Spielern besiegt worden.

Dieses Verhalten wirkt sehr erniedrigend auf das Opfer des Teabags. Aus diesem Grund ist Teabagging eine Form von BM.

Teabagging kann in jedem Spiel vorkommen, in dem Spieler sich ducken können. In kompetitiven Mehrspieler-Titeln ist es allerdings am meisten verbreitet.

Borderlands 2 parodiert dieses Verhalten in seiner Mission MMORPGFPS. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Woher kommt der Begriff Teabagging?

Der Begriff ist durch den Film 'Pecker' populär geworden. Dort bezeichnet er eine Sexualpraktik, bei dem männliche Geschlechtsteile wiederholt in das Gesicht des Partners gedrückt werden.

Daher kommt auch die Bezeichnung: Wie ein Teebeutel wiederholt ins Wasser getunkt wird, werden die entsprechenden Körperteile in das Gesicht des Gegners gedrückt.

Von der schlüpfrigen Herkunft kommt wahrscheinlich auch die erniedrigende Wirkung von Teabagging.

Beispiele für die Verwendung des Begriffs Teabagging

Lass das Teabagging!

Jetzt teabaggt der mich auch noch.

Ich habe Teabagging nie verstanden.

In der Mission muss man ernsthaft jemanden teabaggen.

