von Ewelina Walkenbach (Dienstag, 26.07.2022 - 17:59 Uhr)

Wir haben uns viele Farm-Designs für Hay Day angeschaut und versucht, nicht nur hübsche, sondern auch praktische Layouts zu finden. Wir zeigen euch, welche Farm-Desings wir in Hay Day am besten finden.

Träumt ihr auch von einem tollen Design für eure Farm im Hay Day? Wir zeigen euch die besten Layout-Ideen, die wir gefunden haben (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Sucht ihr nach dem besten Desing für eure Farm in Hay Day, dann ist Pinterest eine sehr gute Anlaufstelle. Hier werden viele Ideen und eigene Layouts gepostet und bewertet. Damit ihr euch nicht komplett im Angebot der Farm-Designs verliert, haben wir für euch die Suche etwas eingegrenzt und uns auf 6 schöne, aber auch praktische Layouts begrenzt. Und hier kommen sie!

1. Das Farm-Design für mehr Ordnung im Garten

Wer Hay Day spielt, kennt das Problem: Es gibt viele Feldfrüchte und Felder, die bestellt werden wollen. Den Überblick zu behalten, wo welche Samen gepflanzt wurden, ist gar nicht so leicht. Am einfachsten gelingt es euch, wenn ihr eure Felder so anlegt, dass ihr Trenner zwischen den einzelnen Bereichen verbaut. Das können Wege, Zäune oder einfach freie Stellen sein. Ein gutes Beispiel für ein solches Farm-Design ist das folgende von Bia.

2. Layout-Idee für genügend Abstand zwischen Gebäuden

Habt ihr schon öfter auf die Futtermühle geklickt, obwohl ihr auf die Molkerei klicken wolltet? Das passiert, wenn Produktionsgebäude zu nah aneinander aufgestellt werden. Gerade am Anfang von Hay Day habt ihr noch nicht genug Platz auf eurer Farm und nicht genug Geld, um die Bäume und andere störende Teile zu entfernen. Später aber, könnt ihr Häuser so aufstellen, dass sie nicht zu nah aneinander stehen und dabei könnt ihr es auch noch hübsch aussehen lassen. Mit der folgenden Idee für ein Layout von Anne_nayang wird es euch gelingen.

3. Ein Farm-Design für Tiere

Wollt ihr auf eurer Farm einen Ort schaffen, der ausschließlich für eure tierischen Lieblinge gedacht ist? Auch das ist möglich und kann sogar sehr schön aussehen. Mit einem schicken Zaun, Dekorationen und Abstand zwischen den Tierunterkünften könnt ihr eine Art Zoo erschaffen, in dem sich alle Tiere frei bewegen können. Ein gutes Beispiel für ein solches Farm-Design zeigt euch erneut Anne_nayang.

4. Ein natürliches Farm-Design

Ist euch das alles zu künstlich und ihr wollte eigentlich, dass eure Farm so natürlich wie möglich aussieht? Es gibt auch Farm-Designs, bei denen ihr das Gefühl bekommt, ihr habt euch in einem wunderschönen Dorf verlaufen, aus dem ihr nicht mehr herauskommen wollt. Dabei ist es aber wichtig, auf trennende Objekte zu achten, um den Eindruck der Ordnung zu vermitteln. Wer Chaos liebt, der braucht keine Layout-Ideen, oder? Ein gutes Beispiel für eine natürliche Farm zeigen Luna & Lana.

5. Das Chaos in dieser Layout-Idee ist gar kein Chaos!

Euch hat der Gedanke an Chaos auf eurer Farm gefallen, doch irgendwie könnt ihr euch nicht dazu durchringen, es zu versuchen? Das ist auch nicht so leicht, denn auch Chaos soll gut aussehen. Das erreicht ihr am besten, wenn ihr nur vorspielt, euch nicht um das Design eurer Farm zu kümmern. Das ist ladykrystal sehr gut gelungen, denn ihr Layout ist auf den zweiten Blick alles andere als chaotisch.

6. Diese Farm ist ein Spiel im Spiel

Wollt ihr den Besuchern eurer Farm in Hay Day eine Freude bereiten, dann erstellt doch kleine Minispiele zur Unterhaltung. Das einfachste Beispiel für ein solches Minispiel ist ein Labyrinth. Dafür benötigt ihr zum Beispiel Hecken. Wie ein solches Labyrinth aussehen kann, zeigt euch das Bild von Alixia KIRRY.