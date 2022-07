von Sergej Jurtaev (Freitag, 29.07.2022 - 08:00 Uhr)

Das Monado ist die bekannteste Waffe im Xenoblade-Universum und ihr könnt das Schwert auch als Spezial-Waffe in Xenoblade Chronicles 3 freischalten. Das funktioniert auch, aber nicht nur mit Amiibo-Figuren. Wie ihr diese verwenden und was sie euch sonst für Vorteile bringen, erfahrt ihr ebenfalls in diesem Guide.

Noah schwingt das Monado in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Amiibo scannen und Belohnungen erhalten

Amiibo-Figuren schalten in vielen Nintendo-Spielen kleine Boni frei, so auch in Xenoblade Chronicles 3. Das Amiibo-Menü ist von Anfang an im Spiel verfügbar. Ihr müsst also nicht erst einen bestimmten Fortschritt erreichen. Öffnet einfach das Hauptmenü und wählt das Untermenü „System“ aus. Unten als drittletzten Punkt findet ihr „amiibo“. Klickt einmal drauf und haltet danach eure Amiibo-Figur an den gezeigten Punkt an eurem Controller. Nach dem erfolgreichen Scan wird euch angezeigt, welche Boni ihr erhaltet. Das sind in der Regel Sammel-Items oder Nopon-Münzen.

Das Bild zeigt euch, an welchen Stellen des Joy-Cons beziehungsweise des Pro Controllers der Amiibo gelesen wird. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ihr könnt alle verfügbaren Amiibo-Figuren in Xenoblade Chronicles 3 benutzen. Allerdings dürft ihr täglich nur dreimal von diesem Feature Gebrauch machen. Und ein Amiibo darf täglich auch nur einmal gescannt werden. Ihr braucht also drei Figuren, um den maximalen Bonus zu erhalten. Am nächsten Tag dürft ihr nämlich alle benutzten Figuren erneut scannen. Falls ihr nach dem Scannen euren Spielstand nicht gesichert habt, habt ihr drei neue Versuche, wenn ihr euer Spiel ladet.

Monado mit Amiibo freischalten und ausrüsten

Mit dem Shulk-Amiibo gibt es eine Figur, die beim ersten Scan eine besondere Belohnung freischaltet: Das Monado-Schwert. Ihr könnt es jedoch erst ausrüsten, wenn das Kleidungsmenü im Spiel freigeschaltet wird – das passiert in Kapitel 2.

amiibo Figur Smash Shulk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2022 04:03 Uhr

Wenn ihr schon so weit seid, dann müsst ihr im Menü auf „Charaktere“ gehen und danach „Kleidung“ auswählen. Drückt hier die Y-Taste, um die Zubehörliste zu öffnen, in der sich fortan das Monado befindet. Rüstet es aus, um euch im Kampf ein wenig wie Shulk zu fühlen. Ihr könnt das Monado logischerweise nur nutzen, wenn ihr mit der Schwertkämpfer-Klasse spielt. Das Monado stellt in Xenoblade Chronicles 3 nur eine optische Änderung dar und hat keine einzigartigen Fähigkeiten.

Drückt im Kleidungsmenü die Y-Taste, um das Monado bei dem Zubehör zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Monado ohne Amiibo freischalten

Viele Spielerinnen und Spieler besitzen vermutlich keinen Shulk-Amiibo. Es ist leider auch schwierig, sich eine Figur anzuschaffen. Der Shulk-Amiibo ist in der Regel ausverkauft und kann oft nur noch zu sehr hohen Preisen erworben werden.

Doch keine Sorge, ihr könnt das Monado-Schwert auch ohne Amiibo im Spiel erhalten. Leider werdet ihr auf diesem Wege nicht so schnell das Vergnügen haben. Ihr müsst dafür nämlich Xenoblade Chronicles 3 durchspielen. Nach den Credits erscheint die Nachricht, dass ihr fortan das Monado, wie oben beschrieben, als Zubehör ausrüsten dürft.

