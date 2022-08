von Sergej Jurtaev (Montag, 01.08.2022 - 14:45 Uhr)

Ihr überlegt, Xenoblade Chronicles 3 anzufangen und fragt euch, ob ihr ausreichend Zeit habt, um das epische Rollenspiel durchzuspielen? In diesem Artikel erklären wir euch, wie viele Kapitel das Spiel hat und wie lange es dauern, um die Story zu beenden.

Wir haben Xenoblade Chronicles 3 durchgespielt und verraten euch, wie lang die Spielzeit ist. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Spielzeit für Hauptstory und 100 %

Xenoblade Chronicles 3 ist ein sehr umfangreiches Rollenspiel, das viel Wert auf die Story und lange Zwischensequenzen legt. Allein die inszenierten Zwischensequenzen der Hauptstory sind zusammengerechnet 13,5 Stunden lang. Davon könnt ihr schon ableiten, dass es kein Spiel ist, dass ihr nebenbei schnell durchspielen könntet. Wenn ihr euch wirklich nur auf die Story konzentrieren wollt, könntet ihr das Abenteuer in circa 50 Stunden beenden. Xenoblade Chronicles 3 bietet einen leichten Schwierigkeitsgrad für Spielerinnen und Spieler, die vorrangig die Story erleben wollen. Mit diesem Schwierigkeitsgrad ist Grinden und Leveln nicht notwendig, sodass ihr die Spielzeit noch etwas kürzen könnt.

Abseits der Hauptstory bietet Xenoblade Chronicles 3 aber eine gigantische Spielwelt mit sehr vielen Nebenmissionen. Dabei stechen vor allem die Heldenmissionen hervor, die neue Charaktere einführen und mehr über die Welt erzählen. Zumindest diese Missionen empfehlen wir euch anzugehen. Wenn ihr gründlich spielt und versucht, viele Nebenaufgaben abzuschließen, werdet ihr vermutlich eher um die 100 Stunden beschäftigt sein. Peilt ihr die 100 % an, müsst ihr weit über 100 Stunden investieren, zumal nach Abschluss der Hauptstory neue Nebenmissionen freigeschaltet werden. Wenn ihr nicht genug vom Spiel bekommen könnt, gibt es auch die Option „Neues Spiel+“ für euch.

Anzahl der Kapitel

Die Geschichte von Xenoblade Chronicles 3 ist in sieben Kapitel eingeteilt. Damit sind es ein paar weniger als zum Beispiel in Xenoblade Chronicles 2, aber dafür sind die Kapitel umso länger. In der Missionsübersicht wird euch bei „Haupthandlung“ eine Fortschrittsleiste angezeigt, sodass ihr immer wisst, wie weit ihr innerhalb eines Kapitels seid.

Praktisch: In der Missionsübersicht seht ihr, wie lang das aktuelle Kapitel noch etwa ist. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Folgende Kapitel gibt es in Xenoblade Chronicles 3:

Kapitel 1: Ouroboros (circa 5 Stunden Spielzeit)

Kapitel 2: Moebius (circa 5 Stunden Spielzeit)

Kapitel 3: Saffronia (circa 10 Stunden Spielzeit)

Kapitel 4: Leben (circa 10 Stunden Spielzeit)

Kapitel 5: Sonnenfinsternis (circa 10 Stunden Spielzeit)

Kapitel 6: Entscheidungen (circa 5 Stunden Spielzeit)

Kapitel 7: Die Zeit bewegt sich (circa 5 Stunden Spielzeit)

