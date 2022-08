von Sergej Jurtaev (Montag, 01.08.2022 - 18:34 Uhr)

Es gibt jede Menge verschiedene Kleidung in Xenoblade Chronicles 3. Einige Teile erhaltet ihr auch über den Kauf des Erweiterungspasses. Falls ihr euch fragt, wie ihr nun die entsprechenden Outfits wechseln oder neue Kleidung freischalten könnt, so findet ihr die Antworten in unserem Guide.

Das sind drei Beispiele dafür, wie Noah in Xenoblade Chronicles 3 aussehen kann. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kleidung und Zubehör wechseln

In Xenoblade Chronicles 3 gibt es ein Kleidungsmenü, das ihr ab einem bestimmten Fortschritt freischaltet. Das passiert, wenn ihr in Kapitel 3 die Heldenmission „Mut und Dankbarkeit“ abschließt. Ihr müsst das innerhalb der Hauptstory machen, sodass ihr das Menü früher oder später automatisch freischaltet.

Wenn ihr so weit seid, könnt ihr fortan im Hauptmenü unter „Charaktere“ das Untermenü „Kleidung“ finden. Hier könnt ihr eure Kleidung wechseln, die eure Figuren dann unabhängig von ihrer Klasse immer tragen. Sobald ihr Zubehörteile freischaltet, könnt ihr hier zusätzlich das Zubehörmenü mit der Y-Taste aufrufen. Zum Zubehör gehört unter anderem das Monado.

Im Laufe von Kapitel 3 erhaltet ihr die Möglichkeit, die Kleidung eurer Charaktere zu wechseln. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Neue Outfits freischalten

Standardmäßig wecheln eure Charaktere ihre Kleidung automatisch, wenn ihr die Klasse ändert. Wenn ihr bestimmte Outfits, wie oben beschrieben, unabhängig von der Klasse nutzen wollt, müsst ihr die Outfits freischalten. Das passiert, wenn ihr die Klasse levelt und Rang 10 erreicht. Wenn ihr zu ungeduldig seid, könnt ihr Nopon-Münzen nutzen, um direkt ein paar Ränge aufzusteigen.

Jede Klasse hat eigene Kleidung. Insgesamt gibt es also über 20 verschiedene Outfits. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kleidung waschen

Euch ist vielleicht aufgefallen, dass eure Charaktere und ihre Kleidung im Laufe des Abenteuers dreckig werden. Sollen sie wieder zu neuem Glanz erstrahlen, müsst ihr die Kleidung waschen. Dazu müsst ihr ein freigeschaltetes Lager aufsuchen, wo euch die Option „Kleidung waschen“ zur Verfügung steht.

