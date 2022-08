von Sergej Jurtaev (Dienstag, 02.08.2022 - 17:06 Uhr)

„Mut und Dankbarkeit“ ist eine Mission in Xenoblade Chronicles 3, die ihr zwingend in Kapitel 3 abschließen müsst. Die Quest ist relativ kurz und nicht so schwer, aber eine Wegbeschreibung könnte euch vor Probleme stellen. Wir erklären euch in unserem Guide, was ihr tun müsst.

Der Suche nach dem richtigen Weg zu einer Abwurfkiste ist der schwierige Teil der Mission. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ethel finden

Alles startet mit der Nebenmission „Informationsbeschaffung“ am Anfang von Kapitel 3 in Kolonie 4. Es ist quasi ein Tutorial, damit ihr lernt, wie ihr Informationen von NPCs erhaltet, wenn ihr entsprechende Icons in der Spielwelt seht. Sammelt die zwei Informationen in der Kolonie, um schließlich das Gesprächsthema „Probleme in Kolonie 4“ zu erhalten. Besprecht das Thema an einem Rastpunkt und ihr schaltet die Heldenmission „Mut und Dankbarkeit“ frei.

Anschließend spricht euch Bolearis an und sagt, dass die Kommandeurin Ethel vermisst wird. Sie befindet sich auf dem Hügel „Menhir von Galghour“ nordöstlich von der Kolonie. Ihr solltet zum Ziel ohne Probleme hinkommen.

Abwurfpunkt erreichen

Nachdem ihr Ethel gefunden habt, müsst ihr den Abwurfpunkt in der Ferne anvisieren. Ethel schließt sich euch vorerst an und ihr müsst euch zum Abwurfpunkt begeben. Das Ziel ist in der Nähe von dem Reisepunkt „Grenzmauer der Handfläche“ im Westen. Der Nachschubabwurf befindet sich hinter der Grenzmauer. Wenn ihr die Grenzmauer hinauflauft und versucht, sie von oben zu überwinden, werden eure Figuren den Fall vermutlich nicht überleben.

Es gibt einen deutlich besseren Weg. Im nördlichen Teil der Grenzmauer gibt es unten einen Tunnel, dank dem ihr die Mauer ganz einfach passieren könnt. Leuchtende Sammel-Items zeigen euch den Weg. Noch einfacher wird es, wenn ihr die Navigation einschaltet (ZL+Y). Eine rote Linie zeigt euch dann immer den richtigen Weg für die aktive Mission an.

An der markierten Stelle gibt es einen unscheinbaren Tunnel, den ihr durchqueren müsst. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Beim Ziel angekommen müsst ihr an Ethels Seite ein paar Völfe ausschalten. Plündert danach die Nachschubkiste und kehrt nach Kolonie 4 zurück, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Ihr schaltet daraufhin Ethels Klasse „Blitzfechter“ frei und erhaltet Zugang zum Kleidungsmenü.

