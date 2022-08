von Sergej Jurtaev (Samstag, 06.08.2022 - 12:37 Uhr)

Wenn ihr in Xenoblade Chronicles 3 Kolonie Gamma befreit und Sydow rekrutiert, erhaltet ihr von ihm die Nebenmission „Sydow sucht Lehrer“. Ein Teil dieser Quest ist die Mission „Ausbildung: Allgemeinwissen“. Dabei müsst ihr an einem Quiz teilnehmen und verschiedene Fragen beantworten. Die Lösungen für alle Fragen findet ihr in unserem Guide.

Bei dieser Quest nimmt Taion die Rolle des Lehrers ein und stellt euch einige Fragen. (Quelle: Screenshot spieletipps).

Sydow sucht Lehrer: Lehraufträge annehmen

Um die Nebenmission „Sydow sucht Lehrer“ abzuschließen, müsst ihr sechs Rekrutenteams unterrichten. Allerdings werden auf der Karte keine Zielmarkierungen angezeigt, sodass ihr vielleicht nicht genau wisst, was ihr machen müsst.

Die Lehraufträge nehmt ihr an, wenn ihr die Informationstafel in Kolonie Gamma untersucht. Sie steht auf dem Sammelplatz und wird auf der Karte mit einer Lupe symbolisiert. Dort erhaltet ihr die Infos zu den Lehraufträgen. Die Infos müsst ihr danach bei einem Rastpunkt besprechen, um die entsprechenden Nebenmissionen zu bekommen.

„Sydow sucht Lehrer“ ist eine längere Questreihe. Ihr könnt nicht alle Teilaufgaben auf einmal abschließen, sondern erhaltet die sechs Nebenmissionen nach und nach. Sie sind allesamt nicht wirklich schwierig. Die Nebenmission, die wortwörtlich für die meisten Fragezeichen sorgt, ist „Ausbildung: Allgemeinwissen“.

Bei dieser Informationstafel in Kolonie Gamma nehmt ihr die Lehraufträge an. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Taions Quiz: Antworten für die erste Runde

„Ausbildung: Allgemeinwissen“ gehört zu den zwei Lehraufträgen, die ihr als Erstes abschließen müsst. Ihr liefert euch dabei in zwei Runden einen Wettstreit und müsst Fragen richtig beantworten. Allerdings schließt ihr die Nebenmission auch ab, wenn ihr beim Quiz verliert (die Belohnung bleibt gleich). In der ersten Runde werden euch 5 der folgenden 8 Fragen gestellt:

Welcher dieser Punkte ist kein Vorteil davon, den Gegner ohnmächtig zu schlagen? LÖSUNG : KP der ganzen Gruppe werden geheilt.

Wie nennt man eine klassenspezifische Technik? LÖSUNG : Spezialtechnik

Wem fällt es zu, die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zu ziehen? LÖSUNG : Dem Verteidiger.

Wie nennt man den Zustand mancher Gegner, wenn ihre Kraftpunkte zu weit sinken? LÖSUNG : Zorn-Aura.

Was tut ein Angreifer, der die Wut des Feindes auf sich gezogen hat? LÖSUNG : Rückzug, auf Hilfe des Verteidigers warten.

Welche dieser Combo-Richtungen ist falsch? LÖSUNG : Schwank.→Umwerfen→Ohnmächtig→Charme.

Welche Angriffe beeinträchtigen den Gegner? LÖSUNG : Schwächungen.

Was ist das Wichtigste bei einer Angriffskette? LÖSUNG : Die Balance der Rollen in der Gruppe.



Taions Quiz: Antworten für die zweite Runde

Nach den ersten fünf Fragen wird eine kurze Pause eingelegt. Redet danach mit Zakir, Mina oder Skune, um die zweite Runde zu starten. In dieser müsst ihr 5 der folgenden 10 Fragen beantworten:

Welche Ausrüstung gibt es nur beim kevesischen Heer? LÖSUNG : Kraftverstäker

An welchem Ort haben Kolonie Sigma und Kolonie 9 gegeneinander gekämpft? LÖSUNG : Auf dem Siechen Feld.

In welcher Iris befindet sich die Flammenuhr? LÖSUNG : In Keves rechts, in Agnus links.

Wie lautet der Name der Wüste in der Fornis-Region? LÖSUNG : Wüste Dannagh

Was kann durch schwarzen Nebel ausgelöst werden? LÖSUNG : Annihilations-Ereignis

Wer hat drei Kolonien gleichzeitig besiegt? LÖSUNG : Die Silberne Ethel.

Wie heißt das Juwel, das man in der Aetia-Region finden kann? LÖSUNG : Zierglocke

Wer steht in der Befehlskette einer Kolonie an höchster Stelle? LÖSUNG : Konsul

Welcher Kolonie-Rang kommt nach Kuper? LÖSUNG : Eisen

Welche Farbe hat der Rauch von Nachschubabwürfen? LÖSUNG : Rot



Nach der zweiten Runde wird das Ergebnis verkündet und ihr schließt die Nebenmission ab. Als Belohnung erhaltet ihr 1.160 EP, 1.410 G und 3 SP. Wie bereits erwähnt, schließt ihr die Nebenmission unabhängig vom Ergebnis ab.

