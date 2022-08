von Sergej Jurtaev (Dienstag, 09.08.2022 - 12:08 Uhr)

Wenn ihr Nia in Xenoblade Chronicles 3 rekrutiert, erhaltet ihr zusätzlich die Aufgabe, nach ihren Erinnerungen zu suchen. Die Erinnerungen werden zwar mit „?“ markiert, aber welche Ereignisse es genau sind, müsst ihr selbst herausfinden. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte und erklären euch, was ihr danach machen müsst.

Nia kennen Fans aus Xenoblade Chronicles 2 und auch im dritten Teil hat sie eine wichtige Rolle. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nia freischalten

Um Nia als Heldin für euer Team zu gewinnen, müsst ihr zunächst die Hauptstory von Xenoblade Chronicles 3 durchspielen. Wenn ihr danach zur Wolkenfeste in Aetia (obere Ebene) zurückkehrt, erwartet euch eine Zwischensequenz mit Nia. Nach der Sequenz schließt sie sich euch direkt an, ohne dass ihr eine Mission abschließen müsst.

Ihr erhaltet daraufhin auch den Hinweis, dass ihr mit Nia durch Aionios reisen sollt, um „Besonderes“ zu erleben. Damit sind die vier Erinnerungen gemeint, die ihr suchen müsst. Um die folgenden Ereignisse auslösen zu können, muss sich Nia in eurem Team befinden.

Erinnerung #1

Die erste Erinnerung findet ihr in der City in der Halle der Erinnerung. Die Halle ist auch ein Reisepunkt, sodass ihr euch schnell dorthin teleportieren könnt.

Fundort der ersten Erinnerung von Nia in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erinnerung #2

Für die zweite Erinnerung müsst ihr euch im Schloss-Agnus-Umland zum Richtplatz teleportieren. Direkt vor euch werdet ihr das Missionsereignis vorfinden.

Fundort der zweiten Erinnerung von Nia in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erinnerung #3

Die dritte Erinnerung wird beim Saffronia-Baum in Fornis ausgelöst. Der entsprechende Reisepunkt bringt euch direkt zum Ziel. Ihr kennt den Ort bereits aus der Hauptstory.

Fundort der dritten Erinnerung von Nia in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Erinnerung #4

Die vierte Erinnerung findet ihr in Pentelas bei der Aussichtsplattform neben dem Rastpunkt „Pagoden-Lager“. Ihr seid ihr in der Hauptstory vorbeigekommen, sodass ihr den Rastpunkt bereits freigeschaltet habt.

Fundort der vierten Erinnerung von Nia in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Stufe 20 für Lebensweiser-Klasse freischalten

Nachdem ihr alle Erinnerungen gesammelt habt, könnt ihr die Info bei einem Lager besprechen. Allerdings passiert dabei erst einmal nichts. Ihr müsst zunächst mit jedem eurer Hauptcharaktere Stufe 10 bei Nias Lebensweiser-Klasse erreichen. Wenn ihr die Info nun noch mal bei einem Rastpunkt besprecht, erhaltet ihr Nias Heldenmission. Schließt ihr diese ab, erhöht sich die maximal erreichbare Stufe für die Lebensweiser-Klasse auf 20.

Dieses Video zu Xenoblade Chronicles 3 schon gesehen?