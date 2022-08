von Olaf Fries (Dienstag, 09.08.2022 - 16:33 Uhr)

In Call of Duty: Warzone könnt ihr euch weiterhin an Vorratsstationen eure eigene Ausrüstung kaufen und liefern lassen. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Waffen mit ihren jeweiligen Aufsätzen.

Auch dieses Mal dominieren einige Waffen die Meta in CoD Warzone Season 4 Reloaded. (Bildquelle: Activision)

Die besten Waffen und ihre Aufsätze

Call of Duty: Warzone besitzt natürlich eine Vielzahl an Waffen. Die aufgelisteten Waffen sind natürlich nur Vorschläge, gehören aber zur derzeitigen Meta Spiels. Ebenfalls ist es wichtig, dass nicht nur die TTK ("time to kill") entscheidend ist. Werte wie Präzision, Rückstoßkontrolle und Reichweite sind in Warzone manchmal wichtiger, als eine niedrige TTK. Ebenso sollte euer eigener Spielstil eine Rolle bei eurer Auswahl der Waffen spielen.

Durch das Mid-Season-Update in Saison 4 haben sich die Meta-Waffen etwas verändert. Derzeit gibt es eine große Auswahl an sehr guten Gewehren im Spiel. Im Folgenden zeigen wir euch aber nur die Waffen, die wirklich Meta sind.

Die besten Sturmgewehre in CoD Warzone

Das NZ-41 aus Vanguard rutscht zu den Meta-Waffen und erfreut sich großer Beliebtheit. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: Orbweaver 360mm BC

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: Orbweaver E-Pack

Unterlauf: M1930 Strife gewinkelt

Magazin: 6,5mm-Sakura 50-Schuss-Magazin

Munition: Verlängert

Griff: Raster-Griff

Extra: Stütze

Extra2: Voll geladen

Das NZ-41 ist in Season 4 Reloaded zu den Meta-Waffen gerutscht. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In Season 4 Reloaded ist das KG M40 aus Vanguard weiterhin mit dabei. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: Reisdorf 720mm Verhüllt

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: VDD 22G gepolstert

Unterlauf: M1930 Strife gewinkelt

Magazin: 8mm-Klauser 60-Schuss-Trommeln

Munition: Verlängert

Griff: Raster-Griff

Extra: Stütze

Extra2: Parat

Benutzt das KG M40 in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Auch das Cooper Karabiner aus Vanguard gehört weiterhin zu den besten Sturmgewehren. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: 22″ Cooper Eigen

Visier: STV-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: Cooper Eigen gepolstert

Unterlauf: M1941-Handstopper

Magazin: 9mm 60-Schuss-Trommeln

Munition: Verlängert

Griff: Polymer-Griff

Extra: Fester Griff

Extra2: Voll Geladen

Benutzt das Cooper Karabiner in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die besten MPs in CoD Warzone

Die Marco 5 aus Vanguard gehört weiterhin zu den Meta-Waffen in Season 4 Reloaded. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: Perfetto Lesto 355mm

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Imerito FR

Unterlauf: Mark VI Skelett

Magazin: 8mm Nambu 64-Schuss-Trommel

Munition: Unterschall

Griff: Umwickelter Griff

Extra: Momentum

Extra2: Schnell

Verwendet die Marco 5 in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die H4 Blixen aus Vanguard gehört ebenfalls zu den Meta-Waffen in Season 4 Reloaded. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: Bergström 17″ F3

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Bergström MB

Unterlauf: SG98 Kompakt

Magazin: 7,62-Gorenko 54-Schuss-Magazin

Munition: Hohlspitze

Griff: Raster-Griff

Extra: Perfektionist

Extra2: Schnell

Verwendet die H4 Blixen in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Armaguerra 43 aus Vanguard gehört auch in Season 4 Reloaded zu den besten Waffen. Benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: Rückstoß-Booster

Lauf: Imerito 180mm kurzer Lauf

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Imerito TA Skelett

Unterlauf: SG98 Kompakt

Magazin: 9mm 60-Schuss-Magazin

Munition: Unterschall

Griff: Gekerbter Griff

Extra: Ruhig

Extra2: Schnell

Verwendet die Armaguerra 43 in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das beste LMG in Warzone

Das UGM-8 aus Vanguard ist weiterhin das beste leichte Maschinengewehr. Seit dem Mid-Season-Update gehört die vollautomatische Variante zur Meta. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: MX-Schalldämpfer

Lauf: Bernard XL214 736mm

Visier: SVT-40 PU Zielfernrohr 3-6x

Schaft: Mercier WT Ancre

Unterlauf: M1930 Stife gewickelt

Magazin: 6,5mm Sakura 125-Schuss-Kastenmagazin

Munition: Verlängert

Griff: Raster-Griff

Extra: Fester Griff

Extra2: Parat

Spielt das UGM-8 in Season 4 Reloaded mit diesen Aufsätzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Loudouts kommen vom "CoD-Professor" JGOD. Falls ihr noch einen genaueren Eindruck der Setups haben möchtet, solltet ihr euch sein dazugehöriges Video anschauen: