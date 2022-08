von Laura Heinrich (Donnerstag, 11.08.2022 - 16:42 Uhr)

Two Point Campus | Persönliche Ziele finden und erfüllen

In Two Point Campus habt nicht nur ihr eure persönlichen Ziele, sondern auch die Studenten selbst. Ihr habt die Möglichkeit die Studenten dabei zu unterstützen, diese persönlichen Ziele zu erreichen. Wo ihr sie einsehen könnt und was ihr tun müsst, um ihre Ziele zu erfüllen, zeigen wir euch hier.

Persönliche Ziele sind zum Beispiel in euren Nachrichten zu finden. Ihr erkennt sie an dem bunten Zielscheibensymbol beim Briefumschlag. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Wo finde ich in Two Point Campus persönliche Ziele?

Um das Personal glücklich zu machen, könnt ihr eine Gesamtübersicht öffnen, in der ihr seht, wer eine Weiterbildung oder Gehaltserhöhung benötigt. Doch wie ist es bei den Studenent?

Die persönlichen Ziele der Studenten sind etwas knifflig zu finden. Denn diese Ziele tauchen nur temporär auf und verschwinden entweder durch das Erfüllen oder nach Ablauf des angegebenen Zeitraums. Da es derzeit keine Gesamtübersicht für die persönlichen Ziele gibt, habt ihr nur drei Möglichkeiten sie zu finden:

Ihr schaut euch jeden Studenten einzeln an. Um zu den anderen Studenten zu gelangen, könnt ihr neben dem Namen auf den Pfeil (Dreieck auf der PS5) klicken. Die Kategorie „Persönliches Ziel“ taucht nur auf, wenn ein Ziel vorhanden ist, ansonsten ist sie nicht sichtbar.

Über den Köpfen der Personen schwebt eine Gedankenblase mit einer bunten Zielscheibe und einem Pfeil. Diese Personen haben ein persönliches Ziel, das ihr in der Ansicht des Charakters einsehen könnt.

In euren Nachrichten findet ihr hin und wieder direkte Anfragen, um ein persönliches Ziel zu erfüllen. Diese kosten meistens nicht nur Geld, sondern auch Kudosh.

Das Erfüllen der persönlichen Ziele hilft euch dabei, die Studenten zufriedenzustellen. Spätestens wenn ihr die Erfüllung einer bestimmten Anzahl der Ziele als Aufgabe für eine höhere Sternebewertung bekommt, müsst ihr euch damit auseinandersetzen.

Wie erfülle ich persönliche Ziele?

Bei den persönlichen Zielen handelt es sich eher um persönliche Wünsche. Denn die Studenten möchten nicht einen guten Abschluss oder Notendurchschnitt, sondern Parkbänke, Spielautomaten, ein gemütliches Bett oder eine Liebesecke, vielleicht sogar eine Party.

Seht euch das persönliche Ziel an und wägt ab, ob es in euer Budget passt. Wenn ja, versucht es in der Nähe der Person zu platzieren. Denn das persönliche Ziel gilt erst als erledigt, wenn der Wünschende mit dem Objekt interagiert oder es zumindest wahrgenommen hat.

Je besser euer Campus ist, desto weniger persönliche Ziele werdet ihr sehen. Dies liegt vor allem daran, dass die Studenten glücklich sind und die Bedürfnisse automatisch erfüllt werden. In diesem Fall werdet ihr mehr Anfragen in eurem Postfach finden mit kostenspieligeren persönlichen Zielen.

