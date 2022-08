von Laura Heinrich (Donnerstag, 11.08.2022 - 12:41 Uhr)

Two Point Campus | Partys planen und für Unterhaltung sorgen

In Two Point Campus werden tolle Partys gefeiert! Nach dem Unterricht wird es Zeit, dass die Studenten auch etwas Ablenkung bekommen. Dies könnt ihr in Form von Partys und Events umsetzen. Je besser die Party ist, desto mehr steigt die Laune. Hier zeigen wir euch wie die Planung und Umsetzung funktoniert.

In der Event-Einrichtung von Two Point Campus habt ihr eine Übersicht über alle Partys und könnt ein Event starten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Partys und Events planen

Neben dem alltäglichen Studienwahnsinn schadet es nicht, den Studenten auch ein wenig Auszeit zu gönnen. Damit dies möglichst viel Spaß bringt, solltet ihr eine Party oder ein Event planen. Je nachdem welchen Raum ihr auswählt, könnt ihr eine andere Party starten.

Klickt dazu auf einen der fünf Eventräume (Aufenthaltsraum, Studierendenzimmer, Herzhafte Küche, Vorlesungssaal oder Cheeseballfeld) und wählt dort das Symbol mit dem Kalender und dem Pluszeichen aus. Dadurch gelangt ihr in die Event-Einrichtung.

Klickt auf das Kästchen auf das der orangene Pfeil zeigt, um die Eventübersicht zu sehen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Jedes Event benötigt einen Zeitslot im Schuljahr. Das bedeutet, dass ihr nicht unendlich viele Events starten könnt, vor allem nicht, wenn sie im selben Raum stattfinden. Die Kosten bewegen sich zwischen 1.000 und 10.000 Geldmünzen, allerdings lohnt sich die Investition.

Denn eure Studenten erhalten nicht nur einen Bonus für das Bewegungstempo, sondern auch auf die Zufriedenheit. Außerdem ist das eine perfekte Gelegenheit, um Beziehungen und Freundschaften aufzubauen.

Mehr Partys freischalten und Raumanforderungen erfüllen

Bei einer Party geht die Stimmung und Zufriedenheit der Studenten stark nach oben. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Es gibt insgesamt 5 Räume, in denen ihr unterschiedliche Events zur Unterhaltung der Studis starten könnt. Je mehr Campusse ihr freigeschalten und Sterne gesammelt habt, desto mehr Events stehen zur Verfügung. Mit jedem erfüllten Event erhalten die Studenten Zufriedenheit, Unterhaltung oder Bewegungstempo als Bonus.

In den Vorlesungssälen bietet das Rednerpult mit der großen Leinwand die perfekte Voraussetzung für einen Filmabend. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Komödie, Romantik, Horror, Western, Action und Science-Fiction. Die Eventkosten betragen im Durchschnitt 5.000 Geldmünzen.

Im Aufenthaltsraum gibt es eine Aufenthaltsparty. Diese ist die Standardparty und bedarf keiner hohen Campusstufe oder besonderen Anforderungen.

Im Studierendenzimmer könnt ihr neben einer normalen Party, für die keine Voraussetzungen notwendig sind, auch eine Bühnennacht veranstalten. Ladet einen DJ, einen Poetry Slamer oder eine Band ein. Dazu braucht ihr je nach Stilrichtung eine niedrige oder hohe Campusstufe und vor allem eine Bühne.

Erst wenn die Bühne platziert ist, könnt ihr diese Partys starten und die Menschenmenge zum Toben bringen. Wenn ihr Musikalitäts-Studenten auf dem Campus habt, könnt ihr sogar eine Talentshow veranstalten. Auch für diese ist eine Bühne notwendig.

Auf dem Cheeseballfeld könnt ihr Events zum Spielen auf dem Feld starten. Dabei gibt es sechs verschiedene Unterhaltungsvarianten, welche aufeinander aufbauen. Als Voraussetzung sind daher nicht nur Akademische Trainingsstudenten notwendig, sondern auch das Gewinnen der einzelnen Events. Die Studenten erhalten daher keinen Unterhaltungsbonus.

In der Herzhaften Küche gibt es zwar keine Party, aber Kochduelle. Diese sind allerdings nur für den Gastronomiebereich und das Erfüllen der Sterneziele relevant. Die Studenten erhalten daher auch hier keinen Bonus.

Um für die richtige Unterhaltung zu sorgen, müsst ihr deshalb immer abwägen, was die Studenten gerade wollen. Meistens erhaltet ihr einen Wink mit dem Zaunpfahl in eurem Posteingang, sobald ihr den jeweiligen Raum aufgebaut habt.

Achtet dabei darauf, dass die Attraktivität und die Stufe des Raums hoch sind. Je besser sie ist, desto zufriedener sind die Studenten während der Party. Und ihr könnt sicherstellen, dass das Event ein Erfolg wird.

Dieses Video zu Two Point Campus schon gesehen?