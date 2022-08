von Sergej Jurtaev (aktualisiert am Donnerstag, 11.08.2022 - 12:35 Uhr)

In Tower of Fantasy gibt es viele verschiedene Währungen und Items, die ihr sammeln müsst, um im Spiel voranzukommen. Eine gute Methode, um schnell ein paar Boni abzustauben, sind Codes, die die Entwickler regelmäßig veröffentlichen. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr Codes einlöst und welche aktuellen Codes verfügbar sind.

Erfahrt in unserem Guide, welche Codes ihr im Spiel einlösen könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Aktuelle Codes für Tower of Fantasy

In der nachfolgenden Tabelle fassen wir aktuelle Codes zusammen, die ihr in Tower of Fantasy einlösen könnt. Bislang gibt es nur Codes, die kein genaues Ablaufdatum haben, sondern begrenzt nutzbar sind. Das heißt, es können nur eine gewisse Anzahl an Spielerinnen und Spielern die Codes eingeben. Ihr müsst also schnell sein. Sind die Codes abgelaufen, erhaltet ihr beim Einlösen eine entsprechende Nachricht.

Code Belohnung ILOVETOF

(limitiert) 1x Goldkern TOF666

(limitiert) • 1x SR-Reliktscherbentruhe

• 8.888 Gold TOF888

(limitiert) • 10x Knusprig gegrillter Fisch

• 1x Schwarzkern

• 8.888 Gold

So löst ihr Codes ein

Ihr sucht vergeblich nach dem Menü zum Einlösen von Codes? Kein Wunder, denn es ist nicht direkt ersichtlich, in welches Menü ihr euch begeben müsst. Um Codes einzugeben, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Auf eurem Bildschirm befindet sich oberen rechts ein Geschenk-Icon, das euch ins Belohnungsmenü führt. Klickt mit der Maus einmal drauf.

Über das Geschenksymbol oben rechts gelangt ihr ins Belohnungsmenü. (Quelle: Screenshot spieltipps)

Anschließend müsst ihr unten auf den Reiter „Belohnungen“ klicken.

Unter „Belohnungen“ findet ihr den Menüpunkt „Eintauschen“. Hier müsst ihr schließlich die Codes aus der oberen Tabelle eingeben.

Das Code-Menü verbirgt sich hinter dem unscheinbaren Menüpunkt „Eintauschen“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Postfach finden und Belohnungen abholen

Die Belohnungen, die ihr mit den Codes einfordert, bekommt ihr jedoch nicht direkt. Sie werden in euer Postfach geschickt, wo ihr sie abholen müsst. Wenn ihr eine neue Nachricht erhaltet, erscheint unter der Minimap ein Briefsymbol. Klickt dort drauf, um ins Postfach zu gelangen und eure Belohnungen abzuholen.

Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, um jederzeit ins Postfach zu gelangen. Öffnet dazu mit „Esc“ die Menü-Übersicht und wählt „Freunde“ aus. Hier findet ihr oben rechts den Reiter „Postfach“, wo alle eure Nachrichten gespeichert werden.