Hygiene: Nicht jeder Student nimmt es mit der Körperhygiene und der Umwelt so genau. Daher ist es wichtig, dass ihr auch in allen Räumen Mülltonnen und Desinfektionsspender platziert. Am besten stellt ihr die überall auf, in den Vorlesungssaal, in die Küche, im Außenbereich und natrülich auch bei der Toilette.