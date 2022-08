von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 11.08.2022 - 16:26 Uhr)

Ihr habt Tower of Fantasy angefangen und euch gefällt der gewählte Name für eure Spielfigur nicht mehr? Kein Problem, denn glücklicherweise könnt ihr den Namen neu wählen. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr in unserem kurzen Guide.

Wir erklären euch, wie ihr den Namen eurer Figur in Tower of Fantasy ändert. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So erhöht ihr die Chance auf euren Wunschnamen

Zu Beginn des Spiels wählt ihr das Geschlecht für euren Charakter und bestimmt zudem den Namen für eure Figur. Ein Name kann auf einem Server nur einmal existieren. Wenn euer Wunschname auf dem aktuellen Server schon vergeben ist, könnt ihr euer Glück auf einem neuen Server versuchen. Da ihr direkt am Anfang den Namen wählt, ist es kein zeitlicher Aufwand, auf einem anderen Server das Abenteuer von Neuem zu beginnen.

Wie ihr euren aktuellen Namen ändert

In jedem Fall solltet ihr die Namenswahl nicht überstürzen und euch lieber etwas Zeit lassen. Es stimmt zwar, dass ihr im Nachhinein theoretisch beliebig oft den Namen ändern könnt, umsonst ist das allerdings nicht. So müsst ihr vorgehen, um den Namen zu wechseln:

Folgt zunächst den ersten Storymissionen im Spiel, bis ihr die Mission „Eindringlinge bei der Umweltstation“ beendet habt. Das sollte circa nach 30 Minuten Spielzeit passieren.

Nach der Mission wird der Shop freigeschaltet. Ein entsprechendes Icon für den Shop findet ihr am Bildschirmrand oben rechts.

Klickt auf dieses Symbol, um den Shop zu öffnen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wählt im Shop den Reiter „HEISS “ aus.

Hier findet ihr die Namensänderungskarte , die ihr für 300 Dunkle Kristalle kaufen könnt.

Abschließend setzt ihr das erworbene Item im Rucksack ein, um einen neuen Namen zu bestimmen.