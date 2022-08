von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 11.08.2022 - 17:38 Uhr)

In Tower of Fantasy habt ihr keinen vorgefertigten Charakter, sondern könnt diesen individuell nach euren Vorlieben gestalten. Nachdem ihr das Aussehen gespeichert habt, fragt ihr euch vielleicht, wie ihr Änderungen vornehmen und das Aussehen wieder ändern könnt. In diesem Guide liefern wir euch die Antworten darauf.

Euch gefällt der Standard-Look eurer Figur nicht? Erfahrt hier, wie ihr das Aussehen ändert. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geschlecht ändern – geht das?

Ganz am Anfang des Spiels müsst ihr euren Namen und das Geschlecht eurer Figur bestimmen. Während ihr den Namen leicht ändern könnt, geht das bei dem Geschlecht leider nicht – vermutlich aus Story-Gründen. Überlegt es euch deshalb gut, ob ihr eine weibliche oder männliche Figur spielen möchtet.

Was ihr aber machen könnt, ist, euer Geschlecht in eurem Profil anzupassen. Klickt dazu in der Menü-Übersicht auf „Rucksack“ und wählt unten den Reiter „Charakter“ aus. Klickt nun auf das weibliche beziehungsweise männliche Symbol über eurem Profilbild, um dieses zu ändern. Diese Änderung in nur in eurem Profil sichtbar und hat leider keine Auswirkungen auf das Geschlecht eurer Spielfigur.

Klickt hier auf das Icon, um das Geschlecht in eurem Profil anzupassen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geschlecht mit Skins ändern

Wollt ihr dennoch eine weibliche oder männliche Figur steuern, dann könnt ihr besondere Skins ausrüsten. Wenn ihr mit Sonderbestellungen Waffen zieht und SR- oder SSR-Waffen erhaltet, bekommt ihr zusätzlich Skins der Elitesoldaten, die die Waffen führten. Klickt in der Menü-Übersicht auf „Simulacrum“, um Skins zu aktivieren, die ihr bereits freigeschaltet habt.

Zieht seltene Waffe, um besondere Skins im Simulacrum zu aktivieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So ändert ihr das Aussehen

Nach etwa 10 bis 15 Minuten Spielzeit müsst ihr im Intro das Aussehen eurer Figur festlegen. Ihr könnt Körper, Gesicht, Frisur und Outfit individuell gestalten oder einen vorgefertigten Look nehmen. Cool ist, dass ihr beliebte Kreationen der Community einfach übernehmen könnt. Klickt auf „Lobby“, um euch entweder alle neuen oder die beliebtesten Looks anzeigen zu lassen. Wenn ihr im Album fündig geworden seid, klickt einfach auf das entsprechende Bild und übernehmt die Einstellungen über „Charakter-ID kopieren“.

Über das Lobby-Icon gelangt ihr zu den Kreationen der Community. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr euch für ein Aussehen entschieden habt, müsst ihr im Editor auf „Fertig“ klicken, um eure Wahl zu speichern. Wenn ihr mit eurem Look nicht mehr zufrieden seid, könnt ihr das Aussehen jederzeit ändern. Dazu müsst ihr im Rucksack auf „Outfits“ klicken, das sich neben eurer Figur befindet.

Im Rucksack findet ihr das Outfitssymbol, um euer Aussehen jederzeit zu ändern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Hier könnt ihr eure Kleidung und euer Zubehör wechseln. Es ist auch möglich, den Editor aufzurufen, um euer Aussehen komplett zu ändern. Ihr könnt auch weiterhin die Lobby aufrufen und Kreationen der Community importieren. Leider müsst ihr 100 Dunklere Kristalle ausgeben, wenn ihr euer Aussehen anpassen möchtet. Sofern ihr einen Schönheitsgutschein besitzt, könnt ihr auch diesen statt der Kristalle verwenden. Ein solcher Schönheitsgutschein wird euch über die Meilenstein-Belohnungen geschenkt.