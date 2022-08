von Sergej Jurtaev (Freitag, 12.08.2022 - 14:51 Uhr)

Tower of Fantasy | Reroll-Guide: Die besten Charaktere am Anfang bekommen

Tower of Fantasy ist ein Gacha-Game, bei dem dem Zufall entscheidet, ob ihr gute Charaktere beziehungsweise Waffen erhaltet oder eben nicht. Viele Spielerinnen und Spieler nutzen deshalb die Reroll-Methode, um optimal in das Abenteuer zu starten. Was ihr dazu wissen müsst, erklären wir euch in diesem Guide.

Ihr wollt einen seltenen SSR-Charakter zu Beginn haben? Tower of Fantasy macht es euch da leicht. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Was ist ein Reroll?

Gacha-Spiele geben Spielern am Anfang relativ viele Ressourcen für Charakterbeschwörungen, um die Spieler zu motivieren, weiterzuspielen. Diesen Anfangsbonus wollen Spieler dann bestmöglich ausnutzen. Wenn sie nicht zufrieden sind, machen sie einen Reroll. Das bedeutet, sie starten ein neues Spiel, um neue Beschwörungen zu erhalten. Das geht dann so lange, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.

So funktioniert der Reroll in Tower of Fantasy

Tower of Fantasy funktioniert nach dem oben beschriebenen Prinzip. Ihr müsst circa 30 Minuten spielen, bis ihr nach Abschluss der Mission „Eindringlinge bei der Umweltstation“ in die Gacha-Mechanik eingeführt werdet. Schaut danach in euer Postfach (Menü-Übersicht → Freunde) und in das Belohnungsmenü (Geschenk-Icon am Bildschirmrand) und holt alle Geschenke ab, die euch am Anfang gemacht werden.

Ihr erhaltet am Anfang viele Belohnungen und könnt sofort einige Sonderbestellungen machen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zum Release werden Spielern circa 30 Goldkerne geschenkt. Das ist praktisch, denn Tower of Fantasy hat eine „Soft Pity“-Mechanik, weshalb ihr euren ersten SSR-Charakter bei spätestens 30 Zügen erhaltet. Ein Reroll ist deshalb vielleicht nicht so lukrativ wie in anderen Spielen, da alle Spieler garantiert früh eine seltene Waffe erhalten.

Wollt ihr trotzdem einen Reroll durchführen, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt ein neues Abenteuer starten, indem ihr einfach den Server wechselt. Der Fortschritt wird nicht auf einen neuen Server übertragen, sondern ihr beginnt immer von Neuem. Ihr könnt also auf jedem Server die Anfangsbeschwörungen nutzen und dann einfach auf dem Server spielen, auf dem ihr die gewünschte Figur erhalten habt.

Ihr erstellt neue E-Mail-Adressen und registriert euch damit, um ein neues Spiel zu starten. Das solltet ihr dann in Betracht ziehen, wenn ihr euch mit Freunden auf einen bestimmten Server geeinigt habt, auf dem ihr gemeinsam spielen wollt. Dann funktioniert der Reroll nur mit einer neuen E-Mail, da ihr euren Spielstand auf einem Server nicht einfach löschen könnt. Bedenkt dabei, dass auf einem Server ein Name nur einmal vorkommen darf. Wenn ihr die Reroll-Taktik nutzen möchtet, solltet ihr deshalb nicht euren Wunschnamen benutzen. Ihr könnt den Namen später ändern, wenn ihr mit eurem Reroll zufrieden seid.

Nachdem ihr euch für eine der zwei Reroll-Methoden entschieden habt, solltet ihr schnellstmöglich das Intro durchspielen. Da ihr viele Zwischensequenzen und Dialoge überspringen könnt, sollte der Anfang nur circa 15 Minuten dauern. Bei der Charaktererstellung solltet ihr euch jedoch etwas Zeit lassen, da nur die erste Gestaltung gratis ist. Wollt ihr später das Aussehen ändern, müsst ihr Ressourcen investieren.

Nach spätestens 80 Bestellungen erhaltet ihr eine SSR-Waffe. Die allererste SSR-Waffe gibt es aber schon bei 30 Bestellungen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wann kann ich mit Rerolls aufhören?

Jeder SSR-Charakter liefert euch schon mal eine gute Ausgangssituation. Wenn ihr genau wissen wollt, was die besten Figuren sind, dann werft einen Blick in unsere Tier List für Charaktere und Waffen. Im Bestfall empfehlen wir euch das Abenteuer mit einem DPS (Samir, Nemesis, Cobalt-b) und einen Schildbrecher (KING, Shiro, Meryl) zu beginnen.