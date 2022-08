von Sergej Jurtaev (Dienstag, 16.08.2022 - 17:39 Uhr)

Tower of Fantasy | Passwörter für elektronische Schlösser und Dekonstruktionsgeräte

In Tower of Fantasy werdet ihr früher oder später auf ein elektronisches Schloss oder ein Dekonstruktionsgerät stoßen. Um diese zu entriegeln und eine Belohnung zu erhalten, müsst ihr ein Passwort eingeben. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der Schlösser sowie alle dazugehörigen Passwörter.

Links seht ihr eine Tür mit einem elektronischen Schloss und rechts ist ein Dekonstruktionsgerät. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So findet ihr die Passwörter selbst heraus

Wenn ihr mit einem elektronischen Schloss interagiert, erscheint ein Zahlenfeld und ihr müsst einen vierstelligen Code eingeben. Diesen kennt ihr natürlich erst mal nicht und ihr erhaltet auch keinen Hinweis darauf, wo ihr das Passwort findet.

Wollt ihr das Passwort selbst herausfinden, müsst ihr die Umgebung in der Nähe des elektronischen Schlosses ganz genau erkunden. Irgendwo verstecken sich vier beschädigte Passwortspeicher oder Barriere-Passworterinnerungen. Wenn ihr mit dem Passwortspeicher interagiert, erhaltet ihr eine Ziffer des Codes. Findet ihr sie alle, könnt ihr schließlich das vollständige Passwort zusammenfügen. Ihr müsst die Speicher jedoch nicht suchen, um das Passwort eingeben zu können, sodass ihr alle Codes aus unserem Guide direkt benutzen könnt.

Sucht nach solchen Passwortspeichern, um die Codes für die Schlösser zu erhalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Elektronische Schlösser in Navia

Fundorte aller elektronischen Schlösser und Dekonstruktionsgeräte in Navia. (Bildquelle: tof.gg/spieletipps)

Nr. Passwort Fundort Koordinaten 1 5972 Im Nordosten der Regenufer-Insel -757.8, -569.9 2 3344 Im Südwesten der Regenufer-Insel -645.1, -849.1 3 2202 Nordwestlich vom Wald des siebten Tages -536.8, -448.9

Elektronische Schlösser in Banges

Fundorte aller elektronischen Schlösser und Dekonstruktionsgeräte in Banges. (Bildquelle: tof.gg/spieletipps)

Nr. Passwort Fundort Koordinaten 4 1647 Ganz im Süden von Banges beim HT201 Shelter 85.0, 967.0

Elektronische Schlösser in den Kronenminen

Fundorte aller elektronischen Schlösser und Dekonstruktionsgeräte in den Kronenminen. (Bildquelle: tof.gg/spieletipps)

Nr. Passwort Fundort Koordinaten 5 3594 Beim Hafen 515.0, 768.5 6 7268 Im Süden der Lumina 734.0, 849.0 7 1024 Im Norden der Lumina beim Halbmondufer 788.0, 670.0 8 4753 Beim Bergarbeiterlager 376.6, 245.3

Elektronische Schlösser im Warren-Schneefeld

Fundorte aller elektronischen Schlösser und Dekonstruktionsgeräte im Warren-Schneefeld. (Bildquelle: tof.gg/spieletipps)

Nr. Passwort Fundort Koordinaten 9 8521 Auf dem südlichen Flügel der Festung Aarniel 380.7, -832.5 10 7092 Auf der geheimen Aida-Basis im Norden der Warren-Schneefelder 651.1, -1242.8

Alle elektronischen Schlösse und Dekonstruktionsgeräte im Video

Wenn ihr trotz der oberen Karten das ein oder andere Schloss beziehungsweise Dekonstruktionsgerät nicht finden könnt, dann empfehlen wir euch das folgende Video des YouTube-Kanals Mobile Game, das alle Fundorte in bewegten Bildern zeigt.

