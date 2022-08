von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 17.08.2022 - 15:42 Uhr)

Tower of Fantasy | Kanal wechseln und was es bringt

Wenn ihr online Tower of Fantasy mit euren Freunden spielen möchtet, dann ist nicht nur der Server wichtig, sondern auch der Kanal. In diesem Guide erklären wir euch deshalb, wie ihr den Kanal wechselt und welche Folgen das hat.

Erfahrt in diesem Guide, wie ihr das Kanalmenü öffnet, um den Kanal zu wechseln. (Quelle: Screenshot spieletipp)

Was ist ein Kanal und wieso ist er wichtig?

In Tower of Fantasy hat ein Server viele Kanäle. Ein Kanal ist quasi ein Server im Server. Wenn ihr mit Freunden auf einem Server spielt, kann es sein, dass ihr euch nicht seht, da ihr nicht auf demselben Kanal seid. Ihr müsst deshalb den Kanal wechseln und dafür sorgen, dass all eure Mitspieler die gleiche Einstellung machen.

Es kann aber auch Vorteile haben, den Kanal zu wechseln, wenn ihr nicht mit Freunden spielt. Gibt es zum Beispiel viele unbekannte Spielerinnen und Spieler auf einem Kanal, die gerade einen Boss bekämpfen, könnt ihr davon profitieren. Stürzt euch auch in den Kampf, um den Boss einfacher zu besiegen.

Sind hingegen zu viele Spieler auf dem gleichen Kanal, kann es passieren, dass das Spiel laggt. Es kann dann helfen, den Kanal zu wechseln, auf dem dann hoffentlich weniger Spieler aktiv sind.

So wechselt ihr den Kanal

Keine Sorge, es ist im Spiel ganz leicht, den Kanal zu ändern. Das Menü dafür erscheint lediglich sehr unscheinbar auf dem Bildschirm.

Ganz oben links am Bildschirmrand steht, auf welchem Kanal ihr spielt. Um das Kanalmenü aufzurufen, müsst ihr mit dem Cursor da draufklicken.

Klickt auf dieses Kanalfeld, um in das Kanalmenü zu gelangen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Im Kanalmenü müsst ihr auf das Zahlenfeld klicken und euren Wunschkanal eingeben. Es muss eine zweistellige Zahl sein.

Bestätigt eure Eingabe, indem ihr auf „Okay“ klickt. Nach einem Ladebildschirm wechselt ihr schließlich erfolgreich den Kanal.

Ihr könnt den Kanal nicht beliebig oft wechseln. Wenn ihr das Kanalmenü nach einem Wechsel aufruft, wird euch ein Cooldown von 30 Minuten angezeigt. Nachdem die 30 Minuten abgelaufen sind, könnt ihr den Kanal erneut ändern.

Dieses Video zu Tower of Fantasy schon gesehen?