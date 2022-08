von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 17.08.2022 - 17:15 Uhr)

In Tower of Fantasy braucht ihr Goldkerne, um Sonderbestellungen aufzugeben, um so neue seltene Waffen zu erhalten. Glücklicherweise ist das Spiel recht großzügig, denn ihr könnt viele Goldkerne in der Spielwelt finden und sammelt. Wir zeigen euch in diesem Guide die Fundorte der Goldkerne in allen Gebieten.

Über 100 solcher Goldkerne sind in der Spielwelt von Towr of Fantasy versteckt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So sammelt ihr Goldkerne in Tower of Fantasy

Wie bei allen Gacha-Games wollen natürlich auch die Entwickler von Tower of Fantsy, dass ihr Goldkerne in erster Linie mit Echtgeld kauft. Vor allem am Anfang des Spiels erhaltet ihr sie aber auch häufig als Belohnung für bestimmte Aufgaben und Errungenschaften.

Darüber hinaus sind zahlreiche Goldkerne in der Spielwelt versteckt. Wenn ihr die auf den unteren Karten markierten Orte besucht, könnten die Goldkerne wie folgt versteckt sein:

Findet ihr eine Gold leuchtende „Typ-II-Versorgungskaspel“ , erhaltet ihr garantiert einen Goldkern. In den Typ-I-Kapseln gibt es hingegen Schwarzkerne.

Fresswurze sind große seltsame Pflanzen mit blauen Tentakeln. Hebt einen Wasserkern auf, der in der Nähe umherwandern und werft ihn in die Fresswurz. Die Pflanze spuckt dann entweder einen Gold- oder Schwarzkern aus.

Werft einen Eiskern in den Fresswurz, um einen Kern zu erhalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr Teergruben findet, müsst ihr entweder einen Feuerkern darauf werfen oder eine Feuerfähigkeit eures Charakters aktivieren , um den Höhleneingang freizulegen. Im Inneren kann ein Goldkern oder Schwarzkern liegen.

So ähnlich funktioniert es beim Kerosenia-Kraut. Trefft es mit Feuer , um einen Gold- oder Schwarzkern zu offenbaren.

Goldkerne können an einigen schwer erreichbaren Stellen auch einfach in der Luft schweben. Ihr müsst sie dann nur berühren, um die einzusammeln.

Alle Goldkerne in Astra

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne in Astra. (Bildquelle: appsample.com)

Alle Goldkerne in Banges

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne in Banges. (Bildquelle: appsample.com)

Alle Goldkerne in Navia

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne in Navia. (Bildquelle: appsample.com)

Alle Goldkerne in den Kronenminen

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne in den Kronenminen. (Bildquelle: appsample.com)

Alle Goldkerne im Warren-Schneefeld

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne im Warren-Schneefeld. (Bildquelle: appsample.com)

Alle Goldkerne im Asperia Tower of Fantasy

Die Karte zeigt euch die Fundorte aller Goldkerne im Asperia Tower of Fantasy. (Bildquelle: appsample.com)

