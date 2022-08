von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 18.08.2022 - 19:03 Uhr)

Tower of Fantasy | Alle Kochrezepte freischalten

Das Kochen von leckeren Gerichten ist eine wichtige Funktion in Tower of Fantasy. Damit könnt ihr euch mit Buffs auf schwierige Kämpfe vorbereiten oder euch im Notfall heilen. Zudem bestimmt die Sättigung die Auto-Heilung der LP außerhalb des Kampfs. Wie ihr alle Rezepte kochen könnt, erfahrt ihr unserem Guide.

Insgesamt 98 verschiedene Rezepte gibt es in Tower of Fantasy. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So schaltet ihr neue Rezepte frei

Ihr könnt Mahlzeiten an einem Kochgerät zubereiten. Ihr findet sie auch außerhalb von Siedlungen und ein passendes Symbol auf der Karte zeigt euch die Fundorte an. Das Feature wird früh im Spiel erläutert, das Kochen selbst ist simpel. Was jedoch nicht direkt ersichtlich ist, ist, wie ihr neue Rezepte erhaltet.

Ihr könnt Rezepte zwar manchmal kaufen und bekommt sie hier und da als Belohnung, aber in erster Linie müsst ihr sie selbst herausfinden.

Wechselt dazu im Kochmenü unten links von „Kochen“ auf „Schöpfung“ .

Hier könnt ihr bis zu fünf verschiedene Zutaten in den Topf werfen (maximal 15 Zutaten insgesamt), um ein neues Gericht zu kochen.

Werft einen Blick in unsere Tabellen und sucht euch das Gericht aus, dass ihr freischalten wollt. Wählt die entsprechenden Zutaten aus und packt sie in den Topf.

Die Prozentanzeige gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ihr das Rezept erfolgreich umsetzt. Haltet ihr euch an die Mengenangabe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig.

Jede hinzugefügte Zutat erhöht die Erfolgsrate um 7 %. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, müsst ihr noch mehr der gleichen Zutaten hinzufügen. Bei 15 Zutaten entspricht die Erfolgsrate dann 100 % . Die Verteilung der Mengen ist egal. Wollt ihr zum Beispiel den Blattsalat freischalten, könnt ihr 2x Kopfsalat und 13x Salatdressing hinzufügen, um das Rezept garantiert zu erhalten.

Es ist auch möglich, Zutaten hinzuzufügen, die nicht im Rezept stehen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. So könnt ihr den Blattsalat dann zum Beispiel auch mit 2x Kopfsalat, 1x Salatdressing und 12x Wasser mit Kohlensäure freischalten. Wenn ihr jedoch andere Zutaten benutzt, kann es passieren, dass dabei nicht das gewünschte Gericht herauskommt. Es ist deshalb sicherer, die Menge der Zutaten zu erhöhen, die zum Rezept gehören.

Nachdem ihr ein Gericht zum ersten Mal erfolgreich gekocht habt, schaltet ihr das Rezept dafür frei. Das Gericht erscheint danach in der Übersicht unter „Kochen“. Fortan könnt ihr das Gericht dann mit den normalen Zutatenmengen jederzeit kochen. In den nachfolgenden Tabellen findet ihr alle Rezepte mit Zutaten und Effekten.

Gewöhnliche Rezepte (grau)

Gericht Zutaten Effekt Auf Holzkohle gegrillte Sandzwiebeln 2x Sandzwiebel Stellt 10 Sättigung wieder her. Blattsalat • 2x Kopfsalat

• 1x Salatdressing • Stellt 5 Sättigung wieder her.

• Heilt 10 % + 1.500 LP. Brutzelndes Fleisch 2x Wildfleisch Stellt 10 Sättigung wieder her. Gebratene Pilze 2x Pilz • Stellt 5 Sättigung wieder her.

• Heilt 10 % + 1.500 LP. Kaktusspezialität 2x Kugelkaktus • Stellt 5 Sättigung wieder her.

• Heilt 10 % + 1.500 LP. Knusprig gegrillter Fisch 1x Silberbarsch Stellt 10 Sättigung wieder her. Spiegelei 2x Geflügelei • Stellt 5 Sättigung wieder her.

• Heilt 10 % + 1.500 LP. Vollkornbrot 2x Homi-Korn Stellt 10 Sättigung wieder her.

Ungewöhnliche Rezepte (grün)

Gericht Zutaten Effekt Brathähnchen • 2x Geflügelfleisch

• 1x Homi-Korn • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Feuerkappe-Pilzsuppe • 2x Feuerkappe

• 2x Kopfsalat • Stellt 400 Ausdauer wieder her.

• Heilt 13 % + 10.000 LP. Fischscheibchen mit Pilzen • 2x Pilz

• 1x Silberbarsch • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Fleischbrötchen • 2x Homi-Korn

• 1x Wildfleisch Stellt 14 Sättigung wieder her. Fleisch-Kartoffel-Eintopf • 1x Kartoffel

• 1x Wildfleisch Stellt 14 Sättigung wieder her. Fruchtsaft mit Honig • 2x Gefallene Früchte

• 1x Honig

• 1x Wasser mit Kohlensäure • Stellt 300 Ausdauer wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Frühstücksflocken • 2x Homi-Korn

• 1x Milch Stellt 14 Sättigung wieder her. Gebratener Brokkoli 2x Brokkoli Stellt 14 Sättigung wieder her. Gebratener Reis mit Ei • 2x Reis

• 1x Geflügelei Stellt 14 Sättigung wieder her. Gedünstete Muschel • 2x Muschel

• 1x Kopfsalat • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Geei‎ste Orch‎ideen-Überraschung • 2x Geisterpilz

• 1x Milch

• 1x Wasser mit Kohlensäure • Stellt 300 Ausdauer wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Gegrillter Eidechsen‎schwanz 2x Fleischschwanz • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Gemüsesalat • 1x Gefallene Früchte

• 1x Dornmate

• 1x Kopfsalat

• Salatdressing • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Goldenes Ei mit Tomate • 2x Dornmate

• 2x Geflügelei • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Knuspriger Hähnchen-Burger • 1x Homi-Korn

• 1x Geflügelfleisch

• 1x Kopfsalat • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Löwenzahn‎-Pilz-Suppe • 1x Löwenzahn‎samen

• 2x Pilz • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Pilzsuppe • 2x Pilz

• 2x Kopfsalat • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Pommes • 1x Kartoffel

• 1x Salatdressing Stellt 14 Sättigung wieder her. Rotes Weizenbrot 2x Brauner‎ Reis Stellt 16 Sättigung wieder her. Rübbensuppe 2x Rote Bete • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Schwarzmoos-Suppe • 2x Schwarzes‎ Moos

• 2x Kopfsalat • Stellt 8 Sättigung wieder her.

• Heilt 13 % + 10.000 LP. Seetang-Eiersuppe • 2x Purpur‎tang

• 1x Geflügelei • Stellt 7 Sättigung wieder her.

• Heilt 12 % + 3.300 LP. Surf and Turf • 1x Dabrys‎ Stör

• 2x Geflügelei • Stellt 8 Sättigung wieder her.

• Heilt 13 % + 10.000 LP.

Seltene Rezepte (blau)

Gericht Zutaten Effekt Aal und‎ Pilzsuppe • 1x Zitteraal

• 2x Feuerkappe • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Voltangriff für 900 Sekunden. Azalee‎-Schneeperlen-Tee • 1x Azalee-Schneeperle

• 1x Milch

• 2x Honig • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Frostangriff für 900 Sekunden. Ballon‎blumensalat • 2x Ballonblume

• 2x Dornmate

• 1x Salatdressing • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 16 % + 34.000 LP. Donnerwolke‎-Heidelbeerlimonade • 1x Kleines Blaubeerglas

• 2x Honig

• 1x Wasser mit Kohlensäure • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Voltwiderstand für 900 Sekunden. Einfacher‎ Kraftsalat • 1x Brokkoli

• 1x Dornmate

• 1x Kopfsalat

• 1x Geflügelei

• 1x Salatdressing • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht physischen Widerstand für 900 Sekunden. Farnsprossen‎-Pastete • 2x Farnsprossen

• 2x Brauner Reis • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 16 % + 34.000 LP. Farnsprossen‎-Suppe • 2x Farnsprossen

• 4x Kopfsalat • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 16 % + 34.000 LP. Feuerdrachen‎fruchttee • 2x Feuerdrachenfrucht

• 2x Honig • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Flammenangriff für 900 Sekunden. Früchte‎brot • 2x Erdbeere

• 1x Homi-Korn

• 1x Gefallene Früchte

• Geflügelei • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 15 % + 20.000 LP. Gebratenes‎ Rumpsteak 2x Hinterkeule • Stellt 500 Ausdauer wieder her.

• Heilt 15 % + 20.000 LP. Gedünstete‎ Krabbe • 2x Schwimmkrabbe

• 2x Kopfsalat • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 15 % + 20.000 LP. Gedünstetes‎ Ei mit Seeigel • 2x Seeigel

• 2x Geflügelei • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 15 % + 20.000 LP. Geeiste‎ Erdbeerlimonade • 2x Erdbeere

• 2x Honig

• 1x Wasser mit Kohlensäure • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Flammenwiderstand für 900 Sekunden. Gekochte‎ Jakobsmuscheln • 2x Jakobsmuschel

• 2x Kopfsalat • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Heilt 15 % + 20.000 LP. Meeresfrüchte‎-Suppe • 3x Muschel

• 2x Jakobsmuschel

• 1x Kopfsalat • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Frostangriff für 900 Sekunden. Nudeln‎ mit Tomate und Spiegelei • 4x Dornmate

• 3x Homi-Korn

• 1x Glügelei • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Flammenangriff für 900 Sekunden. Pikanter Aal 1x Zitteraal • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Voltwiderstand‎ für 900 Sekunden. Pikanter‎ Burger • 3x Homi-Korn

• 2x Hinterkeule

• 1x Kopfsalat • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht physischen Angriff für 900 Sekunden. Seekrabbensuppe • 2x Einsiedlerkrebs

• 4x Pilz • Stellt 10 Sättigung wieder her.

• Erhöht Flammenwiderstand für 900 Sekunden. Süßer‎ Granatapfelsaft • 2x Phospho‎granat

• 2x Honig

• 1x Wasser mit Kohlensäure • Stellt 600 Ausdauer wieder her.

• Heilt 16 % + 34.000 LP.

Epische Rezepte (violett)

Gericht Zutaten Effekt Nuss‎tee • 1x Haselnuss

• 2x Kiefern‎zapfen

• 2x Honig • Stellt 20 Sättigung wieder her.

• Heilt 20 % + 60.000 LP.

