von Sergej Jurtaev (Montag, 22.08.2022 - 15:48 Uhr)

Tower of Fantasy | KK erhöhen und was der Wert bringt

Ihr habt in Tower of Fantasy sicherlich schon euren KK-Wert entdeckt und fragt euch, wofür diese kryptische Angabe steht beziehungsweise wie ihr sie steigern könnt? In diesem kurzen Guide klären wir euch darüber auf.

Sowohl euer Charakter als auch Waffen haben einen KK-Wert, aber wofür steht das? (Quelle: Screenshot spieletipps)

Was ist der KK-Wert?

Der KK-Wert ist die deutsche Übersetzung für den „Combo Score“ (abgekürzt CS). Wofür genau die Abkürzung „KK“ steht, können wir euch ehrlich gesagt, gar nicht genau sagen. Vermutlich ist es „Kombokraft“ oder etwas in der Richtung.

Nicht euer Level, sondern der KK-Wert ist der beste Indikator für die Gesamtstärke eures Charakters und somit euren Fortschritt im Spiel. Neben der Charakterstufe gibt es schließlich zahlreiche weitere Möglichkeiten, um eure Statuswerte im Spiel zu verbessern. Alle Waffen und Ausrüstungsteile haben ebenfalls einen KK-Wert, der die Stärke der Ausrüstung widerspiegelt. Der KK-Gesamtwert eures Charakters ist somit die Zusammenfassung eurer Level, Waffen und weiterer Ausrüstung. Je höher der KK-Wert, desto besser wird euer Charakter insgesamt.

Darüber hinaus dient der KK-Wert auch als Voraussetzung für einige Dinge. Euch ist das vielleicht beim Aufrüsten eurer Suppressoren aufgefallen. Ab V3.2 müsst ihr einen bestimmten KK-Wert haben, um die Suppressoren verbessern zu können.

Wollt ihr eure Suppressoren verbessern, müsst ihr später KK-Voraussetzungen erfüllen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So erhöht ihr den KK-Wert

Wie bereits erwähnt, hat alles, was eure Statuswerte erhöht, auch Auswirkungen auf den Combo Score. Demnach könnt ihr folgende Dinge tun, um den KK-Wert zu steigern:

Wenn sich die Charakterstufe erhöht, erhöht sich auch der Combo Score.

Waffen haben ebenfalls einen KK-Wert. Rüstet Waffen auf und erhöht den Waffenlevel, um den KK-Wert zu steigern.

An jede Waffe können vier Matrizen angebracht werden, die die Werte der Waffe steigern. Die Matrizen können zudem verbessert werden. Beides beeinflusst den Combo Score positiv.

Im Rucksack könnt ihr eure Figur mit zahlreichen Ausrüstungsteilen ausstatten, um die Statuswerte zu erhöhen. Auch die Ausrüstungsteile könnt ihr alle verbessern.

Wenn ihr eure Suppressoren verbessert, erhöhen sich eure Statuswerte und somit auch der Combo Score.

