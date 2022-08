von Sergej Jurtaev (Dienstag, 23.08.2022 - 18:00 Uhr)

Tower of Fantasy | Essen wechseln und einsetzen

Ihr werdet in Tower of Fantasy nicht drumherum kommen, hin und wieder etwas zu essen. Die Auswahl ist groß, doch es ist nicht direkt ersichtlich, wie ihr das Essen für den Schnelleinsatz wechseln könnt. Die Antwort dazu findet ihr in unserem kurzen Guide.

Dank dem Schnelleinsatz könnt ihr Essen schnell im Kampf benutzen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So benutzt ihr euer Essen

Nachdem ihr mit Rezepten zahlreiche Gerichte gekocht habt, wollt ihr diese natürlich im Bedarfsfall verspeisen. Dazu habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr öffnet in der Menü-Übersicht euren Rucksack und wählt dort „Kochen“ aus. Hier werden alle eure Gerichte und Zutaten aufgelistet. Sucht euch das Gericht aus, dass ihr essen wollt und klickt auf „benutzen“.

Über den Schnelleinsatz könnt ihr das ausgerüstete Essen direkt verzehren. Um das Gericht zu essen, könnt ihr entweder auf das Icon klicken oder „F2“ drücken. Spielt ihr mit einem Controller, ist „R3“ der Hotkey dafür.

Schnellmenü öffnen und Essen wechseln

Jetzt müsst ihr nur noch wissen, wie ihr das ausgerüstete Essen ändern könnt. Nachdem ihr etwas gegessen habt, gibt es nämlich einen Cooldown. In schwierigen Kämpfen wollt ihr deshalb natürlich ein Gericht ausrüsten, das viele LP heilt, da euch sonst der lange Cooldown zum Verhängnis wird.

Um das Schnelleinsatzmenü aufzuklappen, müsst ihr auf das Doppelpfeil-Symbol klicken, das ihr über dem Essens-Icon seht. Spielt ihr auf dem PC, müsst ihr die linke Alt-Taste gedrückt halten, um den Cursor erscheinen zu lassen. Klickt dann auf den Doppelpfeil.

Der markierte und leicht übersehbare Doppelpfeil öffnet das Schnellmenü. (Quell: Screenshot spieletipp)

Daraufhin wird die Essensübersicht eingeblendet und ihr könnt euch ein Gericht aussuchen. Wenn ihr mehr Informationen zu den Gerichten haben wollt, dann klickt mit der Maus auf ein Gericht und haltet die linke Maustaste gedrückt . So erfahrt ihr dann die Effekte der Gerichte, um schnell das passende Essen auszurüsten.

Klickt abschließend noch einmal auf das Doppelpfeil-Symbol, um das Schnelleinsatzmenü zu schließen.

