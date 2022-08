von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 24.08.2022 - 13:26 Uhr)

Tower of Fantasy | Omnium-Bestie: Rechten Arm, linken Arm und Cockpit finden

Die Omnium-Bestie VII ist ein Fahrzeug in Tower of Fantasy. Um es freizuschalten, müsst ihr drei Teile der Bestie finden: Den rechten Arm, den linken Arm und das Cockpit. Wie ihr alle Teile erhaltet und die Omnium-Bestie zusammenstellt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Die Omnium-Bestie besteht aus drei Teilen, die in der Spielwelt von Tower of Fantasy zu finden sind. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Omnium-Bestie: Linker Arm

Für den linken Arm der Omnium-Bestie müsst ihr euch ganz in den Süden von Banges zur HT201-Zuflucht begeben. Hier gibt es ein Gebäude mit einem Energieschild. Dahinter ist eine Versorgungskapsel, in der ihr unter anderem den Arm erhaltet. Um den Schild zu deaktivieren, müsst ihr beim elektronischen Schloss das richtige Passwort eingeben. Der Code lautet: 1647.

Deaktiviert den Energieschild und schnappt euch dahiniter den linken Arm der Omnium-Bestie. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Omnium-Bestie: Rechter Arm

Ihr könnt direkt in der HT201-Zuflucht bleiben, um den rechten Arm zu erhalten. Teleportiert euch ansonsten zum entsprechenden Raumriss „Banges-Zuflucht“ im Süden. Beim Raumriss angekommen müsst ihr nordwestlich über das Geländer springen und auf die untere Ebene gleiten. Unter der Brücke wandert der Gegnertyp „Behemoth“ umher, den ihr besiegen müsst. Der Gegner kann „Omniumbestie – Rechter Arm“ droppen, aber leider liegt die Wahrscheinlichkeit bei unter 1 %.

Mit einer sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit kann ein Behemoth den rechten Arm der Omnium-Bestie hinterlassen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Weil die Drop-Rate so niedrig ist, ist der rechte Arm am schwersten zu erhalten und fehlt den meisten Spielerinnen und Spielern. Der Gegner respawnt nach 2 bis 3 Minuten, sodass ihr ihn direkt wieder herausfordern könnt. Es gibt Behemoths noch an ein paar anderen Orten im Spiel, aber der oben gezeigte Fundort ist der beste, da er neben einem Raumriss liegt und ihr den Behemoth deshalb jederzeit schnell erreichen könnt.

Omnium-Bestie: Cockpit (Hyänenbasis in Banges)

Jetzt benötigt ihr nur noch das Cockpit der Omnium-Bestie. Um dieses zu erhalten, müsst ihr die Nebenmission „Hyänenbasis in Banges“ abschließen. Die Hyänenbasis findet ihr in den Gewässern im Westen von der Küste in Banges. Redet dort mit dem Hyänen-Wächter, um die Mission anzunehmen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Hyänenbasis. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Um in die Hyänenbasis zu gelangen, müsst ihr das Passwort kennen. Hinweise darauf erhaltet ihr beim Banges-Dock. Teleportiert euch dorthin und redet dort mit dem Hafen-Wächter Loßwall.

Von Loßwall beim Banges-Dock erfahrt ihr, wie ihr in die Hyänenbasis gelangt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Anschließend kehrt ihr zur Hyänenbasis zurück und redet mit dem Hyänen-Wächter. Ihr erhaltet Zugang zur Basis, wenn ihr folgende Dialogoptionen auswählt:

Um die freisinnigste Hyäne zu sein!

Für die freisinnigste Hyäne!

Die Nebenmission ist damit abgeschlossen. Das Cockpit der Bestie findet ihr in einer Spezial-Versorgungskapsel, die oben auf einem Aussichtspunkt in der Basis liegt. Abschließend müsst ihr nur das Fahrzeugmenü aufrufen und die Omnium-Bestie freischalten.

Dieses Video zu Tower of Fantasy schon gesehen?