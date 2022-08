von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 24.08.2022 - 15:21 Uhr)

Beim Wald des siebten Tages findet ihr in Tower of Fantasy einen Kraftwerkturm. Im Inneren könnt ihr das Gerät jedoch nicht aktivieren, da die Generatoren defekt sind. Um diese zu reparieren, benötigt ihr Werkzeugsätze. Wir erklären euch in diesem Guide, was ihr tun müsst.

Ihr benötigt solche Werkzeugsätze, um die Generatoren im Kraftwerkturm zu reparieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So erhaltet ihr einen Werkzeugsatz

Werkzeugsätze sind Geschenke in Tower of Fantasy. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um sie zu erhalten. Für beides müsst ihr die Menü-Übersicht aufrufen und auf „Lager“ klicken.

Im Kristallstaub-Shop müsst ihr ein „Feines Geschenk“ für 30 Energiekristallstaub kaufen.

für 30 Energiekristallstaub kaufen. Alternativ kauft ihr das Feine Geschenk im Punkte-Shop für 120 Punkte.

Im Lager könnt ihr ein Feines Geschenk im Kristallstaub-Shop oder im Punkte-Shop erwerben. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Benutzt danach das Feine Geschenk im Rucksack und wählt den Werkzeugsatz aus, der auf der ersten Position angezeigt wird. Es gibt im Kraftwerk drei Generatoren. Zwei davon haben die Voraussetzung, dass ihr zwei Werkzeugsätze besitzt. Ihr braucht jedoch nicht insgesamt fünf Stück, da die Werkzeugsätze bei der Reparatur nicht verbraucht werden. Ihr müsst deshalb nur zwei Stück im Inventar haben.

Sucht euch hier den Werkzeugsatz aus und klickt auf „okay“. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kristallstaub und Punkte verdienen

Falls ihr weder Kristallstaub noch Punkte habt, so wird es nicht allzu lange dauern, ausreichend zu beschaffen. Klickt auf das Schwertsymbol am Bildschirmrand oben rechts, um das Abenteuermenü aufzurufen. Beim Reiter „Auswählen“ findet ihr verschiedene Aufgaben, die euch mit Kristallstaub belohnen. Unter „Herausforderungen“ gibt es hingegen das „Training“, wo ihr euch bei den unterschiedlichen Trainingseinheiten Punkte verdienen könnt.

Was bringt es, das Kraftwerk zu reparieren?

Die Aktivierung der drei Türme ist eine Teilaufgabe, die ihr abschließen müsst, wenn ihr das SSR-Relikt „Arm des Kolosses“ freischalten wollt. Alle weiteren Schritte zu diesem Relikt könnt ihr euch im Video des YouTube-Kanals Game Guides Channel ansehen.

