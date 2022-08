von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 25.08.2022 - 12:34 Uhr)

Die Pilzbestie ist ein Boss in Sumeru, der in Genshin Impact 3.0 eingeführt wurde. Ihr müsst ihn bekämpfen, um Nagadus-Smaragde und „Hakenschnabel des Pilzkönigs“ für eure Dendro-Charaktere zu farmen. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr die Pilzbestie erreicht. Alternativ könnt ihr euch unseren Video-Guide ansehen!

So gelangt ihr zur Gefiederten Pilzbestie

Der Fundort der Gefiederten Pilzbestie sorgt deshalb für Verwirrung, weil ihr den Boss vermutlich nicht finden werdet, wenn ihr euch zum Icon auf der Karte im Nordwesten von Sumeru begebt. Das liegt daran, dass sich die Gefiederte Bestie nicht auf der Erdoberfläche, sondern unter der Erde aufhält. Dasselbe gilt übrigens für den Teleportationspunkt in der Nähe des Bosses.

Wenn ihr jedoch einen Blick auf die Minimap werft, werdet ihr ein Symbol für ein Portal neben dem Boss-Icon erkennen. Das Portal könnt ihr von der Erdoberfläche aus erreicht und es bringt euch unter die Erde zur Gefiederten Pilzbestie. Im Portal ist ein Vierblatt-Symbol, das ihr nutzen müsst, um euch ins Portal zu ziehen. Unter dem Portal wächst ein elastischer Pilz, den ihr als Trampolin nutzen könnt.

Das Portal an dieser Stelle führt euch direkt zur Gefiederten Pilzbestie. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zweiter Eingang zur Gefiederten Pilzbestie

Es gibt aber noch einen direkten Eingang, den ihr ohne das Portal erreichen könnt. Etwas weiter südlich vom Boss-Icon gibt ein auf der Westseite ein Loch im Boden, wo ein Dendroculus schwebt. Das Loch führt euch zur unteren Ebene. Folgt dort einfach dem Weg nach Norden und ihr erreicht den Teleportationspunkt unter der Erde sowie die Gefiederte Pilzbestie.

Springt in dieses Loch, um unter die Erde zu gelangen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wofür braucht ihr die Gefiederte Pilzbestie?

Wie eingangs erwähnt droppt der Boss unter anderem Nagadus-Smaragde und „Hakenschnabel des Pilzkönigs“. Ihr benötigt diese Materialien, um die Dendro-Charaktere Tighnari und Collei aufzustufen.