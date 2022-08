von Sergej Jurtaev (Freitag, 26.08.2022 - 17:33 Uhr)

Rukkhashava-Pilze sind Ressourcen, die ihr in Genshin Impact vorrangig in Sumeru findet. Ihr benötigt jede Menge Rukkhashava-Pilze, wenn ihr die Dendro-Figur Collei besitzt und sie aufstufen möchtet. Wir zeigen euch in diesem Guide auf Karten, wie ihr schnell viele Rukkhashava-Pilze sammelt.

Rukkhashava-Pilze sind das Aufstufungsmaterial von Collei in Genshin Impact. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Rukkhashava-Pilze beim Mawtiyima-Dickicht

Die meisten Rukkhashava-Pilze werdet ihr im Norden von Sumeru beim Mawtiyima-Dickicht einsammeln können. Viele der Pilze wachsen an den Straßen entlang, sodass ihr sie ganz leicht in euer Inventar packen könnt.

Fundorte der Rukkhashava-Pilze beim Mawtiyima-Dickicht. (Bildquelle: appsample.com)

Rukkhashava-Pilze beim Vissudha-Feld

Im Nordwesten des Vissudha-Felds in Sumeru findet ihr an einigen Stellen ein paar Rukkhashava-Pilze. Die markierten Pilze ganz im Westen und beim Fluss, befindet sich jedoch auf der unseren Ebene. Ihr müsst dafür den Teleporter unter Wasser freischalten beziehungsweise die Gefiederte Pilzbestie unter der Erde erreichen.

Fundorte der Rukkhashava-Pilze beim Vissudha-Feld. (Bildquelle: appsample.com)

Rukkhashava-Pilze beim Devantaka-Berg

Weitere Rukkhashava-Pilze gibt es im Südosten von Sumeru im Devantaka-Berg. Die Pilze wachsen im Berg, sodass ihr den Höhleneingang finden müsst. Auf der folgenden Karte zeigt euch der Pfeil den Eingang in den Berg.

Fundorte der Rukkhashava-Pilze beim Devantaka-Berg. (Bildquelle: appsample.com)

Rukkhashava-Pilze beim Apam-Wald

Abschließend könnt ihr noch im Südwesten von Sumeru im Apam-Wald einige Rukkhashava-Pilze einsammeln.

Fundorte der Rukkhashava-Pilze beim Apam-Wald. (Bildquelle: appsample.com)

Rukkhashava-Pilze-Fundorte im Video

Wenn ihr eine ideale Farm-Route für Rukkhashava-Pilze sucht, dann können wir euch das folgende Video des YouTube-Kanals KyoStinV empfehlen, das euch zeigt, wie ihr in 9 Minuten 45 Pilze farmen könnt. Die Pilze respawnen nach 2 Tagen, sodass ihr die Route dann wiederholen könnt, um noch mehr Pilze zu sammeln.

