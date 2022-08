von Olaf Fries (Montag, 29.08.2022 - 17:38 Uhr)

Neben einer neuen Eventwoche (Sprung vs eCola) gibt es auch eine neue Schatzsuche in GTA Online. Dieses Mal sollt ihr 100 LD-Organics-Taschen für Lamar Davis finden, einsammeln und ihm zurückbringen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der LD-Organics-Produkte und listen euch zusätzlich die Belohnungen auf.

Insgesamt müsst ihr 100 dieser weißen Päckchen für Lamar sammeln. (Bildquelle: Rockstar Games)

GTA Online LD-Organics-Taschen - alle Fundorte

Insgesamt gilt es 100 LD-Organics-Produkttaschen zu finden und einzusammeln. Das klingt erstmal nach einer Menge Arbeit, allerdings berichten einige Spieler davon, dass die Schatzsuche schneller abläuft als das M16 in GTA Online freizuschalten.

Die LD-Organics-Produkte erkennt ihr daran, dass es sich bei ihnen um kleine weiße Taschen handelt. Der Inhalt sollte euch klar sein, denn das grüne "Gestrüpp" in den kleinen Baggies ist sicherlich kein Brokkoli.

Die meisten der 100 LD-Organics-Waren liegen auf Oberflächen im Freien. Für manche von ihnen müsst ihr aber auch in Gebäude gehen oder auf Dächer klettern.

Wenn ihr euch einer LD-Organics-Tasche nähert, fängt übrigens euer Controller an zu vibrieren. Je näher ihr euch an der Ware befindet, desto stärker wird die Vibration. Sobald ihr nah genug an dem Produkt seid, müsst ihr nur noch mit ihm interagieren, um es einzusammeln

Das folgende Video vom YouTube-Channel "GTA Series Videos" zeigt euch alle Fundorte der 100 LD-Organics-Taschen im Detail:

LD-Organics-Waren – Belohnungen

Nachdem ihr alle 100 LD-Organics-Taschen gefunden, eingesammelt und Lamar Davis zurückgebracht habt, erhaltet ihr für die Schatzsuche folgende Belohnungen:

Weißes "LD-Organics"-Shirt

Schwarze "LD-Organics"-Cap

Sobald ihr alle 100 LD-Organics-Waren in euren Besitzt gebracht habt, wird euch auf der Karte ein goldenes Hanfblatt angezeigt. Dort könnt ihr die kleinen Taschen an Lamar Davis übergeben.

Das ist aber nicht alles. Das Merchandise von LD-Organics ist zwar ganz schick, aber die durchaus lohnenswerteren Belohnungen sind die 150.000 GTA-Dollar und 100.000 RP, welche euch unter Umständen in eurem Level gewaltig nach oben bringen können, sobald ihr alle Waren eingesammelt habt.

Pro LD-Organics-Tasche erhaltet ihr 1.000 RP und 1.000 GTA-Dollar. Sobald alle 100 Baggies in eurem Besitz sind, bekommt ihr einen zusätzlichen Bonus von 50.000 GTA-Dollar.

