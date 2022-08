von Sergej Jurtaev (Montag, 29.08.2022 - 18:53 Uhr)

Der Fluxblitzbaum ist ein Bossgegner, der in Genshin Impact 3.0 eingeführt wurde und in Sumeru zu finden ist. Das Finden ist hierbei jedoch ein Problem, da ihr trotz Markierung auf der Karte den Eingang zum Fluxblitzbaum sowie dem Teleportationspunkt in der Nähe verpassen könntet. In unserem kurzen Video-Guide könnt ihr euch schnell ansehen, wo ihr hingehen müsst!

So erreicht ihr den Fluxblitzbaum

Wie bei der Gefiederten Pilzbestie gibt es auch beim Fundort des Fluxblitzbaums ein wenig Verwirrung. Wenn ihr dem Boss-Icon im Norden von Sumeru folgt, werdet ihr nicht zwangsläufig beim Fluxblitzbaum landen. Das liegt daran, dass auch dieser Boss nicht an der Erdoberfläche lebt, sondern in einer Höhle auf euch wartet.

Der Höhleneingang liegt westlich vom Boss-Symbol im Süden des Mawtiyima-Dickichts. Wenn ihr von der Statue der Sieben dem Pfad nach Norden folgt, werdet ihr zu eurer Rechten den Höhleneingang finden. Davor tummelt sich eine Gegnergruppe. Beim Eingang schwebt zudem ein Dendroculus. Folgt dann einfach dem Gang in der Höhle und ihr erreicht den Fluxblitzbaum.

Westlich vom Fluxblitzbaum findet ihr den Eingang zu seiner Höhle an dieser Stelle. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Es gibt noch einen zweiten Eingang, den ihr nördlich vom Boss-Icon findet. Dieser Eingang ist jedoch schwieriger zu erreichen, sodass ihr lieber den oberen Punkt aufsuchen solltet. Egal für welchen Eingang ihr euch entscheidet: Vergesst nicht, den Teleportationspunkt freizuschalten, der sich etwas nördlich vom Boss in der Höhle befindet. Dadurch könnt ihr den Fluxblitzbaum in Zukunft ganz schnell erreichen.

Nördlich vom Fluxblitzbaum gibt es einen alternativen Eingang zum Boss. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wofür ihr den Fluxblitzbaum braucht

Der Fluxblitzbaum droppt als Boss Material, das ihr zum Verbessern von Figuren benötigt. Während ihr Vajrada-Amethyste auch von anderen Bossen erhaltet, könnt ihr Donnerknall-Fruchtkerne nur beim Fluxblitzbaum farmen. Zum Release von Update 3.0 gibt es im Spiel noch keine Charaktere, die Donnerknall-Fruchtkerne benötigen. In Zukunft werdet ihr sie aber unterem anderen für die Elektro-Figuren Dori und Cyno brauchen.