von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 31.08.2022 - 13:59 Uhr)

In jeder Stadt in Genshin Impact gibt es ein Rufsystem, mit dem ihr euer Ansehen im jeweiligen Gebiet steigern und Belohnungen erhalten könnt. Das gilt natürlich auch für Sumeru, das mit dem Update 3.0 im Spiel hinzugefügt wurde. Wir erklären euch in diesem Guide, was ihr tun müsst, um das Sumeru-Ansehen zu erhalten.

Erfahrt hier, wie ihr das Sumeru-Rufsystem freischaltet und welche Belohnungen es dort gibt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So schaltet ihr das Ansehen in Sumeru frei

Wenn ihr Sumeru erkundet, werdet ihr auf der Karte der Hauptstadt zunächst kein Symbol für das Ansehen finden. Ihr müsst das Rufsystem in Sumeru nämlich erst freischalten. Das passiert allerdings automatisch, wenn ihr der Hauptstory in Sumeru folgt. Genau genommen müsst ihr den Archotenauftrag „Des Morgens tausend Rosen erwarchen (Kapitel III - 2. Akt)“ abschließen.

Danach wird das Sumeru-Ansehen für euch freigeschaltet. Wenn ihr dann in eure Missionsübersicht blickt, findet ihr den Weltauftrag „Anwerbung des Regiments der Dreißig“. Dieser Auftrag führt euch zum direkt zu Effendi, der das Rufsystem in Sumeru verwaltet.

Effendi steht im Osten der Stadt. Bei mir könnt ihr euch euren Ansehensfortschritt in Sumeru ansehen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Alle Ansehensbelohnungen in Sumeru

Wenn ihr Kopfgeldaufträge, Sumeru-Aufträge und Bitten abschließt oder Erkundungsmeilsteine erreicht, erhaltet ihr Ansehens-EP. Sammelt ihr ausreichend davon steigt eure Ansehens-Stufe in Sumeru. In der folgenden Tabelle fassen wir zusammen, welche Belohnungen ihr für jede Stufe erhaltet.

Stufe Belohnungen 1 Rezept: Butterhühnchen 2 • Bauplan: Töpferwerkbank aus Hellholz

• Bauplan: Einfaches Regal aus Hellholz 3 Hilfsmittel: Segen des Ashvattha 4 • Namenskärtchen: Sumeru – Beobachtung

• Rezept: Tahchin 5 Hilfsmittel: Test-Ultrahitzelampe 6 • Bauplan: Allzweck-Laden aus Hellholz

• Bauplan: Mobiles Grillgeschäft 7 • Namenskärtchen: Sumeru – Unbefleckt

• Rezept: Biryani 8 Herstellungsplan: Dendroculus-Resonanzstein 9 Schmiedeplan: Dendro-Schatzkompass 10 Gleiter: Pflanzenschwingen des Überschwangs

Alle Sumeru-Aufträge

Abschließend listen wir auf, welche Archoten- und Weltaufträge zu den Sumeru-Aufträgen gehören, die euch bei Abschluss mit Ansehen-EP belohnen. Es sind folgende 23 Aufträge:

Durch dichten Rauch und dunklen Wald

Des Morgens tausend Rosen erwachen

Die vielseitigen Feinschmecker: Verpflichtet

Preis

Beim Abenteuer muss man mutig sein

Garcias Lobgesang – Geschenk der Kompatibilität

Der lange Pfad der Lehre

Solange die Träume noch nicht verschwinden

Wundersame Funktion des Hakens

Auch Tiere machen Fehler

Schatz des Wissens – Neuer Plan

Vimana-Agama

Bis zur Heilung von „Vana“

Varuna-Gatha

Letztes Kapitel der Erinnerungen

Stille Landschaft – Teil 2

Mut liegt im Herzen

Wo sind die aggressiven Tiere?

Aranyaka

Eingetaucht in einen unwirklichen Traum

Wer täuscht, wird getäuscht

Agnihotra-Sutra

Eine kurze Begegnung mit seltenen Vögeln

