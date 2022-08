von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 31.08.2022 - 16:40 Uhr)

Wie in jedem Gebiet von Genshin Impact, gibt es auch in Sumeru Oculi-Sammelobjekte. In Sumeru sind das die Dendroculi, von denen es zum Release von Update 3.0 insgesamt 110 Stück zu finden gibt. Wir zeigen euch in diesem Guide alle Fundorte!

Sammelt solche Dendroculi und gebt sie bei einer Statue der Sieben ab, um Belohnungen zu erhalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wofür ihr Dendroculi braucht

Die Dendroculi sind wichtige Sammelobjekte in Genshin Impact. Ihr müsst die gesammelten Dendroculi bei Statuen der Sieben in Sumeru abgeben, um eure Ausdauer zu erhöhen. Mehr Ausdauer ist nicht nur bei der Erkundung der Spielwelt, sondern auch im Kampf sehr wichtig. Zusätzlich erhaltet weitere wertvolle Belohnungen für Stufenaufstiege. Neben Urgestein und Dendro-Siegeln gibt es noch Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Sumeru sowie „Erinnerungen der prachtvollen Wälder“ zum Freischalten des Sternenbilds des Dendro-Wanderers. Die folgende Tabelle gibt euch einen genauen Überblick.

Hinweis: In zukünftigen Updates werden weitere Dendroculi hinzugefügt, sodass ihr in 3.0 Stufe 10 noch nicht erreichen könnt.

Stufe Benötige Dendroculi Belohnungen 1→2 20 • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 80x Abenteuer-EP

• Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Sumeru 2→3 22 • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 120x Abenteuer-EP

• Erinnerung der prachtvollen Wälder 3→4 25 • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 160x Abenteuer-EP

• Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Sumeru 4→5 28 • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 200x Abenteuer-EP

• Erinnerung der prachtvollen Wälder 5→6 30 • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 240x Abenteuer-EP

• Schlüssel zu den Schreinen der Tiefe in Sumeru 6→7 tba • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 280x Abenteuer-EP 7→8 tba • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 320x Abenteuer-EP 8→9 tba • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 360x Abenteuer-EP 9→10 tba • 5x Dendro-Siegel

• 60x Urgestein

• 400x Abenteuer-EP

Alle Dendroculi auf der Karte

Wenn ihr alle Dendroculi sammeln wollt, empfehlen wir euch, systematisch vorzugehen. Wenn ihr hier und da ein paar der Dendroculi einsammeln, werdet ihr später nämlich den Überblick verlieren. Auf der Minimap erscheint immer ein Symbol, wenn ein Dendroculus in der Nähe ist. Über das Sumeru-Ansehen könnt ihr einen Herstellungsplan für Dendroculus-Resonanzsteine erhalten. Nutzt ihr so einen Resonanzstein, wird ein verlorener Dendroculus auf der großen Map markiert.

Auf der folgenden Karte (Bildquelle: appsample.com) findet ihr alle Dendroculus-Fundorte. Klickt auf die Karte, um diese zu vergrößern.

Alle Dendroculus-Fundorte im Video

Viele Dendroculi könnt ihr leicht einsammeln, aber es gibt auch einige, für die ihr erst einen gewissen Fortschritt benötigt oder Rätsel lösen müsst. Aus diesen Grund können wir euch den umfangreichen Video-Guide des YouTube-Kanals KyoStinV empfehlen, der alle Fundorte zeigt.

