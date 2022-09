von Olaf Fries (Montag, 05.09.2022 - 17:20 Uhr)

Im Folgenden stellen wir euch alle offiziellen Zubehörteile für eure Xbox Series X kurz vor und listen sie euch auf.

Microsoft bietet für die Xbox Series X nicht nur Controller an. (Bildquelle: Microsoft)

Xbox Series X - Zubehör

Insgesamt gibt es derzeit 5 Kategorien, in die sich die Original-Zubehörteile für eure Xbox Series X einteilen lassen. Alle von ihnen sind offizielle Microsoft-Produkte, diese sind:

Verschiedene Xbox-Controller

Festplatten für eine Speichererweiterung

Wireless Adapter

Xbox Wireless Headset

Adaptiver Controller

Xbox Series X Controller in der Übersicht

Für eure Xbox Series X gibt es unterschiedliche Controller. Da im Lieferumfang der Konsole nur ein Gamepad dabei ist, kaufen sich viele Spieler einen zusätzlichen Controller.

Einmal gibt es den "normalen" Xbox Wireless Controller, welcher in 5 Farben (Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Volt) erhältlich ist.

Außerdem gibt es den PowerA Enhanced Wired Controller, welcher ebenfalls in 5 Farben (Cotton Candy Blue, Pink Lemonade, Lavender Swirl, Pastel Dream, Purple Camo) erhältlich ist. Der Controller ist jedoch, wie der Name schon sagt, kabelgebunden. Allerdings besitzt dieser auf der Rückseite zwei weitere Tasten, die ihr selbst frei belegen könnt.

Wer jedoch die "echte" Profi-Alternative haben möchte, für den ist der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 gemacht. Unter anderem besitzt er verstellbare Sticks, kürzere Hair Trigger Locks, Paddles auf der Rückseite und einen rundum gummierten Griff. Er ist also eine ähnliche Profi-Alternative wie der SCUF- oder Aimcontroller, die beide ebenfalls für die Xbox Series X hergestellt werden.

Xbox Elite Series 2 Wireless-Controller - Schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2022 17:09 Uhr

Xbox Series X - Speicher erweitern

Wenn ihr den Xbox Series X Speicher erweitern wollt, könnt ihr dies über die Expansion Cards oder eine externe Festplatte machen. Die Expansion Cards sind in Zusammenarbeit mit Seagate entstanden und bietet derzeit die beste Variante für eine Speichererweiterung.

Wenn ihr noch mehr Details zur Speichererweiterung eurer Xbox Series X erfahren wollt, dann klickt auf den oben beigefügten Link. Dort erklären wir euch alle Unterschiede und Vorteile der unterschiedlichen Varianten der Speichererweiterung.

Seagate Speichererweiterungskarte1 TB externe SSD, NVMe-Erweiterungs-SDD für Xbox Series X|S, schwar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2022 17:11 Uhr

Xbox Wireless Adapter

Wenn ihr euren Xbox Controller mit eurem PC, Tablet oder Laptop verbinden wollt, benötigt ihr unter Umständen einen Wireless Adapter. Es gibt 2 Varianten des Adapters, einmal für Windows 10/11 und ein weiteres Mal für Windows 10, 8.1 und 7. Achtet beim Kauf also auf eure benötigte Version.

Wenn ihr mehr Details zum Windows Wireless Adapter haben wollt, dann klickt auf den beigefügten Link. Dort erfahrt ihr alles, was ihr über den Adapter wissen müsst.

Xbox Wireless Adapter für PC Windows 10/8.1/8/7 und Headset, Wireless Adapter Compatible with Xbox C Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2022 17:02 Uhr

Xbox Wireless Headset

Damit ihr die volle Audioqualität eurer Xbox Series X ausnutzen könnt, hat Microsoft ein passendes Xbox Wireless Headset kreiert. Der integrierte Akku ist dazu ausgelegt, dass er bis zu 15 Stunden hält.

Xbox Wireless Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2022 17:15 Uhr

Adaptive Controller

Der Adaptive Controller ist für alle Spieler mit Beeinträchtigungen oder besonderen Bedürfnissen kreiert worden. Er ist von Grund auf in Zusammenarbeit mit The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect, Warfighter Engaged und zahlreichen weiteren Community-Mitgliedern entwickelt worden.

Xbox One - Adaptive Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2022 17:16 Uhr