von Sergej Jurtaev (Montag, 12.09.2022 - 17:33 Uhr)

In Splatsville ist der Style sehr wichtig, weshalb ihr viele Möglichkeiten habt, um eure Spielfigur in Splatoon 3 zu gestalten. Nachdem ihr das Spiel das erste Mal startet, müsst ihr direkt eure Figur erstellen. Anschließend habt ihr immer die Möglichkeit, das Aussehen anzupassen oder den Charakter zu ändern. Wie das geht, verraten wir euch in diesem Guide.

Wenn ihr das Aussehen eurer Figur oder eures Salmini-Kumpels ändern wollt, müsst ihr den Editor in Splatoon 3 aufrufen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Aussehen schnell anpassen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um euer Aussehen in Splatoon 3 zu ändern. Die erste Option ist für schnelle Anpassungen gedacht.

Dazu müsst ihr in Splatsville die Plus-Taste drücken. Auf dem Bildschirm unten rechts seht ihr, dass diese Taste das „ Anpassen “-Menü aufruft.

Wählt hier neben den Schuhen den Punkt „ Sonstiges “ aus.

Mit den Schultertasten L/R ruft ihr den Reiter „Aussehen“ auf, wo ihr die Frisur, die Augenbrauen und die Beinbekleidung ändern könnt.

Im Anpassungsmenü könnt ihr nur Frisur, Brauen und Beinbekleidung anpassen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Charaktereditor öffnen

In dem oben beschriebenen Menü könnt ihr leider nicht alle Einstellungen vornehmen. Ihr könnt zum Beispiel die Augenfarbe nicht ändern und könnt auch nicht den Charakter von Inkling zu Oktoling oder umgekehrt wechseln. Wenn ihr also die Rasse ändern möchtet, müsst ihr den Editor vom Spielanfang aufrufen.

Dazu müsst ihr in Splatsville die X-Taste drücken, die das Menü von Splatoon 3 erscheinen lässt.

Danach müsst ihr mit den Schultertaster L/R zum Reiter „ Optionen “.

Unter „ Sonstiges “ findet ihr hier als letzten Punkt „ Aussehen “.

Im Editor könnt ihr euren Charakter noch mal komplett neu erstellen und die Frisur von eurem Salmini ändern, der euch im Story-Modus begleitet.