von Sergej Jurtaev (Dienstag, 13.09.2022 - 15:54 Uhr)

Die Spindhalle gehört zu den neuen Features in Splatoon 3. Ihr könnt hier euren eigenen Spind mit Dekorationen, Stickern und Klamotten gestalten, den die Community dann bestaunen und bewerten darf. Die Spindhalle ist allerdings nicht von Anfang an verfügbar. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr euren Spind erhaltet.

In Splatoon 3 habt ihr unzählige Optionen, um euren Spind zu gestalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So findet ihr euren Spind

Die Spindhalle befindet sich in der Lobby auf der rechten Seite hinter dem Kapselautomaten. Beachtet dabei, dass ihr die Lobby nur mit einer aktiven Internetverbindung betreten dürft. Die Spindhalle ist zunächst geschlossen und kann von euch nicht betreten werden.

Um die Spindhalle freizuschalten, müsst ihr euch zunächst im klassischen Revierkampf beweisen und eure Stufe erhöhen. Wenn ihr Stufe 4 erreicht habt, ist die Voraussetzung für euren Spind erfüllt. Betreten dürft ihr die Spindhalle jedoch immer noch nicht. Zuvor müsst ihr den „Deko & Co.“-Laden Hotlantis aufsuchen, wo ihr verschiedene Gegenstände für euren Spind kaufen könnt.

Wenn ihr danach in die Lobby zurückkehrt, ist die Spindhalle offen und ihr dürft euren Spind unter die Lupe nehmen. Falls ihr schon den Story-Modus gespielt habt, solltet ihr beim Lobby-Terminal euer „Zeug abholen“, um die Dekorationen zu erhalten, die ihr im Story-Modus gefunden habt.

Hinter dem Kapselautomaten findet ihr die Spindhalle in der Lobby. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Größeren Spind erhalten

In der Spindhalle könnt ihr neben eurem Spind auch die Spinde eurer Mitspieler bestaunen und Likes verteilen. Dabei ist euch vielleicht aufgefallen, dass einige Spinde nicht nur andere Farben haben, sondern auch größer sind.

Einen größeren Spind erhaltet ihr mehr oder weniger automatisch, wenn ihr weiter eure Stufe levelt. Sobald ihr Stufe 15 erreicht, wird euer Spind vergrößert. Es werden dann auch neue Gestaltungsoptionen wie die Farbe freigeschaltet, die ihr dann im „Deko & Co.“-Laden kaufen könnt.