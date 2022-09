von Sergej Jurtaev (Dienstag, 13.09.2022 - 18:06 Uhr)

Im Story-Modus von Splatoon 3 gibt es viele optionale Geheimnisse zu finden. Doch das größte Secret stellt der geheime Kessel dar. Hier müsst ihr euch nicht nur einer sehr langen, sondern auch sehr schwierigen Mission stellen. Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr den geheimen Kessel findet und wie ihr die Aufgabe löst.

Der geheime Level „Alterna bewältigt“ stellt die finale Herausforderung in Splatoon 3 dar. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So schaltet ihr den geheimen Level frei

Wenn ihr den geheimen Level angehen wollt, müsst ihr keine allzu schwierige Freischaltbedingung erfüllen. Dafür müsst ihr nämlich „nur“ alle Level im Spiel einmal abschließen und das hättet ihr vermutlich auch so gemacht. Inklusive der Bosskämpfe sind das 70 Level, die ihr beenden müsst. Ihr könnt den geheimen Kessel demnach auch frühstens nach Abschluss der Story erhalten. Bei vielen Leveln stehen euch optionale Waffen für zusätzliche Herausforderungen zur Auswahl. Diese Herausforderungen müsst ihr nicht machen, um den geheimen Kessel freizuschalten. Es reicht, jede Mission nur einmal zu absolvieren.

Hier findet ihr den geheimen Kessel

Wenn ihr die oben beschriebene Bedingung erfüllt, erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm, die euch mitteilt, dass ihr den geheimen Kessel freigeschaltet habt. Wo ihr den Kessel findet, erfahrt ihr aber nicht und auch auf der Karte ist der goldene Kessel nicht eingezeichnet. Der geheime Kessel befindet sich in Sektor 1 „Utopia-Zukunftsinsel“. Er ist westlich von der Basis der Sea Sirens und zwar genau dort, wo euer Abenteuer angefangen hat.

Am Anfang von Sektor 1 findet ihr den geheimen Kessel. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Lösung für „Alterna bewältigt“

„Alterna bewältigt“ ist der schwerste Level in Splatoon 3 und ist in vier Abschnitte eingeteilt. Insgesamt dauert es circa 15 bis 20 Minuten, um den Level abzuschließen. Abgesehen von dem auch so schon hohen Schwierigkeitsgrad sorgen die wenigen Checkpoints für noch mehr Anspruch. Schließt ihr „Alterna bewältigt“ ab, schaltet ihr den letzten Alterna-Log frei. Zudem erhaltet ihr zwei Titel und die Kopfbedeckung „Bärchenöhrchen“. In unserem Video-Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Aufgaben erfolgreich meistert.