von Sergej Jurtaev (Montag, 19.09.2022 - 14:35 Uhr)

Splatoon 3 | Waffen-Style erhöhen und was es euch bringt

In Splatoon 3 gibt es viele Ausrüstungsteile und Waffen mit verschiedenen Effekten. Während diese immer verständlich beschrieben werden, gibt es mit dem Waffen-Style einen Wert, dessen Bedeutung nicht eindeutig ist. Wir erklären euch in diesem Guide, was der Waffen-Style bedeutet und wie ihr ihn steigern könnt.

Ihr habt keine Ahnung, was der Waffen-Style in Splatoon 3 ist? Dieser Guide liefert die Antwort! (Bildquelle: Nintendo)

Waffen-Style anzeigen

Jede Waffe, die ihr besitzt, hat einen Waffen-Style, den ihr erhöhen könnt. Es gibt fünf Ränge, die in Form von Sternen dargestellt werden. Um den Waffen-Style einer Waffe zu sehen, müsst ihr das Anpassungsmenü mit der Plus-Taste öffnen. Geht danach auf „Waffen“ und drückt zweimal die ZL-Taste. Auf der zweiten Detailsseite einer Waffe wird ganz oben der Waffen-Style angezeigt. Neben dem Rang seht ihr auch, wie viele Erfahrungspunkte ihr noch braucht, um den die nächste Stufe zu erreichen.

In den Details einer Waffe könnt ihr euch über den Waffen-Style-Level informieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So erhöht ihr den Waffen-Style

Der Waffen-Style spiegelt in erster Linie die Erfahrung wider, die ihr mit einer Waffe gesammelt habt. Ihr erhöht den Waffen-Style demnach, indem ihr viele Farbschlachten mit einer Waffe bestreitet. Am Ende einer Partie wird euch angezeigt, wie viele Punkte ihr euch verdient habt. Mit diesen Punkten steigert ihr eure Charakter- und Ausrüstungsstufe. Eure Waffe wird beim Abschlussmenü zwar nicht angezeigt, aber die gewonnenen Punkte zahlen auch auf den Waffen-Style ein.

Mit den verdienten Punkten aus jeder Schlacht wird auch der Waffen-Style eine Waffe gelevelt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Belohnungen für die Waffen-Style-Stufen

Wie bereits erwähnt, sagt der Waffen-Style hauptsächlich aus, wie erfahren ihr mit einer Waffe seid. Darüber hinaus gibt es aber auch immer eine kleine Belohnung für das Erreichen einer neuen Stufe.