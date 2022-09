von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 21.09.2022 - 23:23 Uhr)

„Ein herzliches Willkommen“ ist eine frühe Quest in Disney Dreamlight Valley, die ihr von Goofy erhaltet. Dabei müsst ihr Oregano sowie Basilikum sammeln und damit etwas kochen. Aber auch abseits davon ist es natürlich gut zu wissen, wo ihr die Kräuter jederzeit finden könnt.

Links seht ihr Oregano und rechts ist Basilikum in Disney Dreamlight Valley. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte von Oregano und Basilikum

Goofy will mit euch zusammen etwas kochen und beauftragt euch damit, Oregano und Basilikum zu sammeln. Dabei nennt er euch direkt die Gebiete, die ihr unter die Lupe nehmen solltet, und zwar den Hauptplatz sowie die Friedliche Wiese.

Oregano : Die Pflanze wächst ausschließlich auf dem Hauptplatz. Ihr erkennt Oregano an den langen Stängeln mit dünnen Blättern.

Basilikum: Dieses Kraut findet ihr nur auf der Friedlichen Wiese. Ihr erkennt die Kräuterpflanze sehr gut an den großen kräftigen Blättern.

Die beiden Pflanzen wachsen ohne euer Zutun in den jeweiligen Gebieten und ihr solltet sie deshalb problemlos sammeln können. Ihr könnt täglich nur eine begrenzte Anzahl sammeln und müsst danach bis zum nächsten Tag warten. Für „Ein herzliches Willkommen“ braucht ihr jeweils 3x Oregano und 3x Basilikum.

Mit Basilikum oder Oregano kochen

Nachdem ihr die gewünschten Kräuter gesammelt habt, will Goofy, dass ihr entweder mit Basilikum oder Oregano ein Gericht zubereitet. Keine Sorge, das muss kein ausgefallenes Gericht sein. Begebt euch zu eurem Herd und startet den Kochvorgang. Wählt jetzt einfach nur 1x Basilikum oder 1x Oregano als Zutat aus und legt los. Ihr erhaltet so eine Vorspeise. Zeigt Goofy die Vorspeise und ihr erledigt die Quest erfolgreich. Was ihr sonst mit Basilikum und Oregano kochen könnt, erfahrt ihr in unserem Rezepte-Guide.

Es reicht tatsächlich aus, nur eines der Kräuter in den Kochtopf zu werfen, um ein Gericht zu erhalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Oregano und Basilikum lassen sich nicht einsammeln

Wenn ihr Oregano und Basilikum in eurem Dorf gefunden habt, sie aber nicht ernten könnt, dann liegt das an einem Bug. So ein Bug kann unter anderem auftreten, wenn ihr die Zeit in eurem Spiel geändert habt. Falls das auf euch zutrifft, könnt ihr euch im verlinkten Guide darüber informieren, wie ihr das Problem lösen könnt.