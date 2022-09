von Coline Simoncelli (Donnerstag, 22.09.2022 - 11:14 Uhr)

Jedes Projekt und jeder Baumeister ist unterschiedlich. Da ist es nur natürlich, dass ihr eine große Auswahl an Fahrzeugen im 2022 erschienenen Bau-Simulator habt. Ob die Wahl des gespielten Landes eine Rolle spielt, wie viel das Mieten oder Kaufen kostet und welche Fahrzeuge es nun tatsächlich gibt, verraten wir euch hier!

Was wäre eine Baustelle ohne all seine Fahrzeuge? (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Das richtige Werkzeug ist von Essenz, um ein Projekt effizient und erfolgreich abzuschließen. Im Bau-Simulator gibt es sage und schreibe 83 verschiedene Fahrzeuge (84, wenn ihr Inhaber der Extended-Edition seid). Diese lassen sich in verschiedene Kategorien unterteilen und haben dementsprechend bestimmte Aufgabengebiete, in welchen ihr sie einsetzen solltet. Dabei könnt ihr zwischen 19 echten Marken wie HAMM oder Liebherr wählen.

Bau-Simulator 2022: Alle Fahrzeuge

Ganz gleich, ob ihr euch dafür entscheidet, euer Unternehmen in den USA oder Europa aufzubauen, ihr habt Zugriff auf alle Fahrzeuge. Allerdings haben diese auch ihren Preis und dieser ist des Öfteren nicht gerade tief angesetzt. Glücklicherweise könnt ihr alle Fahrzeuge im Bau-Simulator 2022 auch für 24 Stunden mieten. Im Folgenden listen wir euch alle verfügbaren Fahrzeuge in ihren jeweiligen Kategorien auf und verraten euch die jeweiligen Preise zur Miete und zum vollständigen Kauf.

Im Fahrzeughandel könnt ihr die Maschinen mieten und kaufen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Alle Bagger

Bagger haben im Bau-Simulator 2022 drei verschiedene Kategorien:

Raupenbagger : Sie fahren auf Ketten und können ihren Oberwagen um die eigene Achse drehen. Lasten der Gewichtsklasse B können mit der Kranfunktion bewegt werden.

: Sie fahren auf Ketten und können ihren Oberwagen um die eigene Achse drehen. Lasten der Gewichtsklasse B können mit der Kranfunktion bewegt werden. Mobilbagger : Diese Bagger sind etwas mobiler als Raupenbagger, da sie auf Rädern fahren und haben eine mittlere Schaufelkapazität. Lasten der Gewichtsklasse A können mit der Schaufel aufgenommen werden.

: Diese Bagger sind etwas mobiler als Raupenbagger, da sie auf Rädern fahren und haben eine mittlere Schaufelkapazität. Lasten der Gewichtsklasse A können mit der Schaufel aufgenommen werden. Kompaktbagger: Deutlich kleiner als die Vorgänger, dafür sehr wendig und vielerorts einsetzbar.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Caterpillar CAT 349F Raupenbagger 5.000 Cr 250.000 Cr Caterpillar CAT M318F Mobilbagger 2.800 Cr 140.000 Cr Doosan Doosan DX530LC-5 Raupenbagger 5.000 Cr 250.000 Cr Atlas Atlas 340 LC Raupenbagger 3.900 Cr 195.000 Cr Liebherr LF R956 Raupenbagger 5.000 Cr 250.000 Cr Liebherr LF A918 Mobilbagger 2.800 Cr 140.000 Cr Wacker Neuson Wacker Neuson ET145 Kompaktbagger 3.200 Cr 160.000 Cr

Alle Baggerlader

Bei den Baggerladern habt ihr nur eine einzige Option: den CAT 430F2. Ihr braucht dieses Modell, um Schüttgut zu verladen. Auch könnt ihr Lasten der niedrigsten Gewichtsklasse (A) mit der Kranfunktion an der Schaufel befestigen und so auf der Baustelle transportieren.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Caterpillar CAT 430F2 Baggerlader 1.800 Cr 90.000 Cr

Alle Betonmischer

Jede Baustelle, die Betonarbeit benötigt, ist auf einen Betonmischer angewiesen. Habt ihr beispielsweise eine Betonpumpe auf eurer Baustelle, ist ein Betonmischer zwingend notwendig. Ihr könnt die Baumaschine jedoch auch alleine verwenden, wenn ihr kleinere Bereiche auf dem Boden mit Beton bedecken wollt.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis MAN/Liebherr MAN TGS/LH HTM 904 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr Mack/Liebherr Mack Granite/LH HTM 904 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr Kenworth/Liebherr Kenworth T880/LH THM 904 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr Caterpillar CAT CT660 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr DAF/Cifa DAF CF 430 FAK 8X2/Cifa Energya E9 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr Scania Scania P500 B8X4 4NA/AM 9 Betonmischer 2.700 Cr 135.000 Cr

Alle Betonpumpen

Betonpumpen können nur in Kombination mit dem Betonmischer arbeiten. Dafür müssen diese auf der Rückseite der Betonmischer positioniert werden. Mit der Betonpumpe erreicht ihr hoch gelegene Ebenen.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis DAF/Cifa DAF CF 430 FAC 8X2/Cifa K53H Carbotech Betonpumpe 4.000 Cr 200.000 Cr Mack/Liebherr MACK LR Cabover/LH 41M5 Betonpumpe 4.400 Cr 220.000 Cr MAN/Liebherr MAN TGS/LH 41M5 Betonpumpe 4.400 Cr 220.000 Cr Scania/Schwing Scania P500 B8X2 6NA/S 43 SX III Betonpumpe 4.000 Cr 200.000 Cr

Alle Drehbohrgeräte

Auch bei den Drehbohrgeräten gibt es nur ein Modell, welches ihr verwenden könnt. Mit dem LH LB28 bohrt ihr tiefe Löcher in den Boden, welche dann mit Beton befüllt werden. Gerade für den Bau von Hochhäusern muss ein Drehbohrgerät angefordert werden.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Liebherr LH LB28 Drehbohrgeräte 5.000 Cr 250.000 Cr

Alle Walzen

Ob Erde oder Asphalt: Mit den Walzen drückt ihr alles platt. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Walzen kommen in zwei Varianten:

Erdbaulwalze : Mit dieser Art von Walze ebt ihr Erde, um eine gerade Arbeitsfläche auf eurer Baustelle zu haben.

Asphaltwalze: Anders als die Erdbauwalze kann die Asphaltwalze nicht auf der Erde angewendet werden, sondern nur um frischen Asphalt zu verdichten.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Caterpillar CAT CS56B Erdbauwalze 1.800 Cr 90.000 Cr Caterpillar CAT CB44B Asphaltwalze 1.580 Cr 79.000 Cr Bomag Bomag BW 213 DH-5 Erdbauwalze 1.800 Cr 90.000 Cr Bomag Bomag BW 141 AD-5 Asphaltwalze 1.580 Cr 79.000 Cr HAMM Hamm H11I Erdbauwalze 1.800 Cr 90.000 Cr HAMM Hamm H10I Erdbauwalze 1.800 Cr 90.000 Cr HAMM Hamm HD+ 90l VO (KAB) Asphaltwalze 1.580 Cr 79.000 Cr HAMM Hamm HD+ 90I VO (ROPS) Asphaltwalze 1.580 Cr 79.000 Cr Wacker Neuson Wacker Neuson RC70 Erdbauwalze 1.800 Cr 90.000 Cr Wacker Neuson Wacker Neuson RD45 Asphaltwalze 1.580 Cr 79.000 Cr

Alle Kaltfräsen

Diese Baumaschinen braucht ihr, um alte Asphaltschichten abzutragen. Damit ihr hier Erfolg habt, braucht ihr einen Kipper, welcher alten Asphalt aufnehmen kann. Das Fräsgut könnt ihr im Übrigen verkaufen.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Bomag Bomag BM 2000/75 Kaltfräse 5.980 Cr 299.000 Cr Caterpillar CAT PM620 Kaltfräse 5.980 Cr 299.000 Cr Wirtgen Wirtgen W 210 I Kaltfräse 5.980 Cr 299.000 Cr

Alle Kipper

Kipper sind zum Transport von Schutt zuständig, basierend auf dem Symbol, welches sich in der Maschinenbeschreibung befindet, erkennt ihr, ob es sich hierbei um Sand oder Kies handelt. Hier gibt es drei verschiedene Kategorien:

Asphaltkipper : Asphaltkipper kommen in Kombination mit einer Kaltfräse beim Straßenbau zum Einsatz und sind die einzigen Arten von Kippern, welche Asphalt transportieren.

Knickgelenkte Kipper : Deutlich wendiger und kleiner als die anderen Arten und dementsprechend auf vielen Baustellen verwendbar.

Muldenkipper: Können mehr Schutt aufnehmen, als knickgelenkte Kipper und sind weniger wendig.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Bell Bell B45E Knickgelenkter Muldenkipper 3.920 Cr 196.000 Cr Caterpillar CAT 745C Knickgelenkter Muldenkipper 3.920 Cr 196.000 Cr Caterpillar CAT CT660 Muldenkipper 2.400 Cr 120.000 Cr DAF/Cifa DAF CF 370 FAD 8X4 Muldenkipper 2.400 Cr 120.000 Cr Doosan Doosan DA40 Knickgelenkter Muldenkipper 3.920 Cr 196.000 Cr Mack/Meiller Mack Granite/Meiller AM12 Asphaltkipper 2.300 Cr 115.000 Cr MAN/Meiller MAN TGS/Meiller AM12 Asphaltkipper 2.300 Cr 115.000 Cr Mack Granite Meiller H436 Muldenkipper 2.400 Cr 120.000 Cr MAN MAN TGS Meiller P330 Muldenkipper 2.400 Cr 120.000 Cr Scania Scania P500 B6X2 NAH 436 Muldenkipper 2.400 Cr 120.000 Cr Wacker Neuson Wacker Neuson DV100 Knickgelenkter Muldenkipper 1.120 Cr 56.000 Cr

Alle Kräne

Liebherr dominiert den Kran-Markt in allen drei Kategorien. Kräne heben leichte und mittelschwere Lasten (A bis B) an und bewegen diese. Nur der Mobilkran kann auf jeder Stelle am Bauplatz gesetzt werden, da dieser sich auf einem Fahrzeug befindet. Schnelleinsatz- und Turmdrehkräne könnt ihr nur auf gekennzeichneten Plätzen aufbauen.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Liebherr LH LTM1060 Mobilkran 6.340 Cr 317.000 Cr Liebherr LH LTM1300 Mobilkran 9.800 Cr 490.000 Cr Liebherr LH L1 Schnelleinsatzkran 1.940 Cr 97.000 Cr Liebherr LH 125K Schnelleinsatzkran 5.120 Cr 175.000 Cr Liebherr LH 150ECB Turmdrehkran 5.120 Cr 175.000 Cr

Alle Auflieger

Egal was ihr transportieren wollt: Auflieger. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Zugmaschinen und Multiauflieger sind essenziell für verschiedene Transporte. Zugmaschinen können basierend auf dem Sattelauflieger Material, Schüttgut oder Fahrzeuge aufnehmen.

Multiaufleger benötigen keinen Sattelauflieger. Ihre Ladefläche kann unabhängig dessen Material oder Fahrzeuge transportieren.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis DAF DAF XT 530 FTT Zugmaschine 1.660 Cr 83.000 Cr DAF DAF XF 530 FTM Zugmaschine 1.900 Cr 95.000 Cr Kenworth Kenworth T880 Zugmaschine 2.400 Cr 83.000 Cr Kenworth/Palfinger Kenworth T880/Palfinger PK 27002 Zugmaschine mit Kran 2.500 Cr 125.000 Cr MACK MACK ANTHEM Zugmaschine 1.660 Cr 83.000 Cr MAN MAN TGX D15 Zugmaschine 1.660 Cr 83.000 Cr MAN MAN TGX D38 Zugmaschine 1.900 Cr 95.000 Cr MAN/Palfinger MAN TGX D26/Palfinger PK 53002 Zugmaschine mit Kran 2.500 Cr 125.000 Cr Nooteboom Nooteboom MCOS-48-03(EB) Multiauflieger 800 Cr 40.000 Cr Nooteboom Nooteboom MCOS-58-04V Multiauflieger 900 Cr 45.000 Cr Scania Scania G500 A6X2/2NB Zugmaschine 1.660 Cr 83.000 Cr WBuilder WBUILDER HS7S Multiauflieger 1.700 Cr 85.000 Cr WBuilder WBUILDER HS4B Materialauflieger 1.200 Cr 60.000 Cr WBuilder WBUILDER HS4F Materialauflieger 1.120 Cr 56.000 Cr

Alle Motorgrader

Motorgrader werden auf größeren Baustellen benötigt, sollten dort Flächen begradigt werden müssen.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Case Case 856C Motorgrader 3.680 Cr 184.000 Cr Caterpillar CAT 140M3 Motorgrader 5.000 Cr 250.000 Cr

Alle Planierraupen

Planierraupen fahren auf Ketten und werden dafür verwendet, um Böden aufzureißen und Schüttgüter wie Sand, Kies oder Erde zu verteilen. Auf der Hinterseite der Maschine befinden sich Zähne, die den Boden lockern, während auf der Vorderseite ein Ausleger ist, mit welchem ihr das Schüttgut verteilt.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Case Case 2050M Planierraupe 3.340 Cr 167.000 Cr Caterpillar CAT D8T Planierraupe 4.900 Cr 245.000 Cr Liebherr LH PR736 Planierraupe 4.900 Cr 245.000 Cr

Alle Pritschenwagen mit Kran

Kleine Lasten (A) können mit dem Kran auf einem Pritschwagen be- und entladen werden. Gleichzeitig könnt ihr mit der Pritsche Schüttgut transportieren, solange ihr die Bordwände angehoben habt.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis MAN/Meiller/Palfinger TGS/Meiller D316/Palfinger PK 27002 Pritschenwagen mit Kran 2.000 Cr 100.000 Cr Caterpillar CAT CT660 Pritschenwagen mit Kran 2.000 Cr 100.000 Cr

Alle Radlader

Befindet sich Schüttgut auf der Baustelle, könnt ihr große Mengen dessen mit einem Radlader bewegen und auf eine Pritsche eurer Wahl befördern. Kompaktlader sind kleine Versionen, welche sich für den Garten- und Landschaftsbau eignen. Noch wendiger sind die Kompaktraupenlader, welche auf Ketten fahren.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Atlas Atlas L310 Radlader 3.080 Cr 154.000 Cr Bobcat Bobcat S550 Kompaktlader 860 Cr 43.000 Cr Bobcat Bobcat T590 Kompaktraupenlader 900 Cr 45.000 Cr Case Case 321F Kompaktlader 1.290 Cr 63.000 Cr Case Case 1021G Radlader 3.080 Cr 154.000 Cr Caterpillar CAT 950M Radlader 3.080 Cr 154.000 Cr Doosan Doosan DL550-5 Radlader 3.080 Cr 154.000 Cr Liebherr LH L546 Radlader 2.760 Cr 138.000 Cr Wacker Neuson Wacker Neuson WL95 Radlader 2.760 Cr 138.000 Cr

Alle Schwarzdeckenfertiger

Um neue Asphaltschichten im Straßenbau zu verlegen, braucht ihr Schwarzdeckenfertiger. Vorher muss die Baumaschine durch den Asphaltkipper beladen werden.

Marke Modell Kategorie Mietpreis Kaufpreis Bomag Bomag BF 600 C-2 Schwarzdeckenfertiger 5.980 Cr 299.000 Cr Caterpillar CAT Ap1055F Schwarzdeckenfertiger 5.980 Cr 299.000 Cr Vögele Vögele Super 2000-3I Schwarzdeckenfertiger 5.500 Cr 275.000 Cr

Zivile, Extended Edition und Gabelstapler

Basierend auf der Edition, welche ihr besitzt, könnt ihr ein Fahrzeug für euren Charakter auswählen. Besitzer der Extended Edition erhalten zusätzlich zum WB Ramster TX einen Coupé.

Gabelstapler müsst ihr weder kaufen noch mieten. Diese stehen euch auf bestimmten Grundstücken wie beim Baustoffhandel frei zur Verfügung. Das bedeutet jedoch auch, dass diese nur dort verwendet werden können. Sie eignen sich, um Material auf Pritschwägen zu befördern, vergesst nur nicht, die Bordwände nach dem Beladen auch wieder zu schließen.