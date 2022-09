von Sergej Jurtaev (aktualisiert am Donnerstag, 22.09.2022 - 16:39 Uhr)

Nachdem ihr Vaiana in Disney Dreamlight Valley in ihrer Welt getroffen und „Nach dem Sturm“ abgeschlossen habt, zieht sie in euer Dorf ein. Die erste Quest, die ihr von ihr erhaltet, ist „Die Reparatur des Bootes“. Dafür müsst ihr viele Materialien sammeln. Neben einer Textlösung haben wir nachfolgend auch einen Video-Guide für euch parat!

Disney Dreamlight Valley: Die Reparatur des Bootes (Seetang, Fasern & Seile bekommen) Abonniere uns

auf YouTube

Gegenstände für die Reparatur des Bootes sammeln

Nachdem ihr mit Vaiana geredet und die Quest angenommen habt, erwartet sie euch im Osten beim Schillernden Strand. Um das Boot reparieren zu können, müsst ihr folgende Dinge sammeln:

50x Weichholz

70x Faser

3x Rosa Hortensie

Abgesehen vom Schillernden Strand könnt ihr das Weichholz in allen Gebieten finden. Am besten erkundet ihr den Hauptplatz und die Friedliche Wiese, da Weichholz in diesen Gebieten die einzige Holzart ist, die ihr finden könnt.

Die Rosa Hortensien wachsen hingegen nur beim Schillernden Strand. Vor dem Boot in der Nähe der Mystischen Grotte solltet ihr ausreichend dieser Blumen finden.

Ganz in der Nähe des kaputten Boots könnt ihr die Rosa Hortensien einsammeln. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Für die meisten Fragezeichen sorgen die Fasern, da ihr sie mit Seetang herstellen müsst. Seetang könnt ihr überall dort angeln, wo es keine Blubberstellen im Wasser gibt. Begebt euch danach zur Werkbank und wählt „Faser“ aus. Ihr braucht insgesamt 14x Seetang, um 70 Fasern zu craften.

Gegenstände für die Reparatur des Bootes herstellen

Ihr könnt direkt bei der Werkbank bleiben, denn ihr müsst jetzt alle gesammelten Materialien weiterverarbeiten und folgende Dinge herstellen:

3x Rustikale Holzkiste (beim Reiter „Möbel“)

(beim Reiter „Möbel“) 3x Korb (beim Reiter „Möbel“)

(beim Reiter „Möbel“) 4x Seil (beim Reiter „Veredeltes Material“)

Kehrt danach zu Vaiana zurück, die beim Boot auf euch wartet und gebt alle Gegenstände ab. Nach der Reparatur müsst ihr den seltsamen Gegenstand neben dem Boot einsammeln und Vaiana geben. Nach einem weiteren Gespräch mit Vaiana beendet ihr die Quest erfolgreich.

Das Fischerboot ist sehr nützlich, um euren Fischfang zu erhöhen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dadurch schaltet ihr das Fischerboot frei. Vaiana fährt regelmäßig aufs Meer hinaus und angelt für euch Fische. Schaut hier immer wieder mal vorbei, um den Fang einzusammeln. Wenn ihr das Fischerboot verbessert, kann Vaiana mehr und seltenere Fische fangen. Das erhöht zum Beispiel eure Chancen, um an die seltenen Garnelen heranzukommen.