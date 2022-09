von Olaf Fries (Freitag, 23.09.2022 - 15:18 Uhr)

Call of Duty: Modern Warfare 2 besitzt abermals eine actiongeladene Kampagne und einen rasanten Multiplayer. Um den Egoshooter in voller Qualität auf eurem PC genießen zu können, müsst ihr natürlich die Systemanforderungen erfüllen. Im Folgenden listen wir euch alle Systemvoraussetzungen auf.

Um Call of Duty: Modern Warfare 2 auf dem PC wirklich genießen zu können, solltet ihr die Systemanforderungen erfüllen. (Bildquelle: Activision)

Activision hat die Systemanforderungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht. Die Systemvoraussetzungen beziehen sich jedoch auf die CoD MW 2 Beta. Es könnte also unter Umständen sein, dass die sich die angegebene Hardware zum offiziellen Release am 28. Oktober 2022 noch ändern wird.

Wenn ihr die CoD MW 2 Beta auf eurem PC spielen wollt, ist es übrigens notwendig, dass ihr euren Battle.Net- beziehungsweise euren Steam-Account mit eurer Handynummer verknüpft.

Falls ihr den Egoshooter auf eurer Konsole spielen solltet, haben wir für euch bereits die besten Einstellungen für den Multiplayer aufgezeigt. Einige der vorgenommenen Options-Änderungen könnt ihr auch auf eurem PC vornehmen, um im Multiplayer einen kleinen Vorteil zu erhalten.

Minimale Systemanforderung für CoD Modern Warfare 2

Die folgende Liste zeigt euch die minimalen Systemanforderungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 auf. Ihr solltet ebenfalls darauf achten, dass ihr für eure Hardware die neusten Treiber/Updates installiert habt:

Betriebssystem : Windows 10 - 64 Bit (neuste Update)

: Windows 10 - 64 Bit (neuste Update) Prozessor (CPU): Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 5 1600X Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470 Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

8 GB Benötigter Speicherplatz: 25 GB

25 GB Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlene Systemvoraussetzungen für CoD MW 2

Wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare 2 auf der höchsten Qualität spielen wollt, solltet ihr folgende Systemvoraussetzungen erfüllen. Natürlich gilt auch hier, dass eure Hardware die neusten Treiber/Updates besitzen sollte:

Betriebssystem : Windows 10 - 64 Bit (neuste Update)

: Windows 10 - 64 Bit (neuste Update) Prozessor (CPU): Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 7 1800X Grafikkarte (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Benötigter Speicherplatz: 25 GB

25 GB Soundkarte: DirectX kompatibel

Die "Call of Duty"-Reihe hat sich schon immer einer großen Beliebtheit erfreut. Aber was macht die Franchise eigentlich aus und wie ist sie so besonders geworden? Das folgende Video gibt euch einen kleinen Einblick über die Hintergründe der Reihe: