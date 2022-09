von Olaf Fries (Montag, 26.09.2022 - 17:28 Uhr)

Sportspiele im Allgemeinen können oftmals nicht nur durch die Action auf dem Spielfeld die Spieler in Bewegung setzen und in ihren Bann siehen, sondern auch durch die Musik. Darum warten viele Fans auch auf den Soundtrack von FIFA 23. Im Folgenden zeigen wir euch alle Songs aus FIFA 23 mit der entsprechenden Spotify-Playlist.

Die Songs in FIFA 23 laden zum Tanzen und Feiern ein. (Bildquelle: EA Sports)

FIFA 23 – Soundtrack

Obwohl vor Release schon einiges bekannt ist, unter anderem die Neuerungen im Karrieremodus, die Trophäen und Erfolge für die 100%, die höchsten Spielerratings und die besten Talente, wie auch die Lizenzen/Ligen und alle Stadien, gab es bislang noch keine Infos zum Soundtrack der Fußballsimulation.

Das hat EA Sports jetzt jedoch geändert und alle offiziellen Songs von FIFA 23 veröffentlicht. Die FIFA-Reihe besitzt eigentlich immer einen bunt gemischten Soundtrack mit Liedern aus unterschiedlichen Genres. Dabei befinden sich unter den Artists immer wieder auch Newcomer oder nicht so bekannte Musiker. Das ist auch dieses Jahr nicht anders.

Hier seht ihr auf einem Blick alle Interpreten die in FIFA 23 vertreten sind. (Bildquelle: EA Sports)

Alle Songs mit Spotify-Playlist

Insgesamt befinden sich 97 Lieder auf dem Soundtrack von FIFA 23, somit sollte für Abwechslung gesorgt sein.

Auch deutsche Musik ist dieses Jahr mit von der Partie. Die Deutschrapperin aus Hamburg Eunique ist mit dem Song "Man nennt mich" vertreten und tritt somit Badmómzjays Erbe aus dem Vorjahr an.

Hier kommt ihr zur offiziellen Spotify-Playlist von FIFA 23:

Außerdem gibt es von einigen Artists in diesem Jahr auch eigenen Trikots, mit denen ihr euren Verein in FIFA Ultimate Team bekleiden könnt, nachdem ihr die Trikots freigeschalten habt.

Die Playlist ist auch dieses Jahr wieder in eine "Menü-Playlist" und in eine "Volta-Playlist" unterteilt. Je nachdem welchen Modus ihr spielt, erhaltet ihr so verschiedenste Musik aus unterschiedlichen Genres und Ländern.

Hip-Hop, Electronic und andere Genres sind vertreten und sorgen somit für eine facettenreiche Playlist. In der "Volta-Playlist" geht es von der Musik her zudem meistens etwas schroffer zur Sache, beispielsweise durch Interpreten wie NAS oder Jack Harlow.

Egal auf welche Art von Musik ihr persönlich steht und abfahrt, unter den 97 Liedern ist sicherlich auch etwas für euren Geschmack mit dabei.

Falls euch die Musik nicht ausreichen sollte und ihr einen Eindruck von den neuen Spieltagen in FIFA 23 erhalten wollt, solltet ihr euch den folgenden "Matchday Experience Deep Dive Trailer" anschauen: