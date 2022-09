von Olaf Fries (Dienstag, 27.09.2022 - 16:53 Uhr)

Die Xbox Series X|S verfügt über praktische Funktionen, die Eltern von jungen Gamern auf jeden Fall kennen sollten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr das Familiengruppen-Feature verwenden könnt, um stets den Überblick und die Kontrolle über das Spielverhalten eurer Kinder zu behalten.

Xbox: Familienfreundliche Funktion macht Eltern das Leben leichter. (Bildquelle: spieletipps)

Xbox-Familiengruppe - Einrichtung

Als Eltern bietet die Xbox euch mehrere Möglichkeiten, um Einfluss auf das Spielverhalten eurer Kindern zu nehmen und nie den Überblick darüber zu verlieren. Als Grundvoraussetzung müsst ihr dafür eine Familiengruppe erstellen und die Microsoft-Accounts eurer Kinder hinzufügen.

Die Einstellungen, die ihr danach vornehmen könnt, gelten sowohl für die Xbox Series X|S als auch für die Xbox One und für das Spielen über Windows 10.

Um auf die Familien-Features für die Xbox-Konsolen zuzugreifen, stehen euch 3 Möglichkeiten zur Verfügung:

Per Browser über Microsofts Family-Safety-Website (wir haben euch die entsprechende Homepage verlinkt) Über die Xbox-Family-Settings-App für Android und iOS (Quelle: Google Play / App-Store) Über die Family-Settings-App auf eurer Xbox selbst

Bei allen 3 Varianten könnt ihr euch mit eurem Microsoft-Konto anmelden oder müsst euch zunächst einen solchen Account erstellen, falls ihr noch keinen besitzt.

Danach habt ihr die Möglichkeit, die Accounts eurer Kinder zu eurer Familiengruppe als Mitglieder hinzuzufügen. Ihr seid als Gründer der Gruppe automatisch in der Rolle des Organisators und verfügt somit über Administratorenrechte.

Kindersicherung & andere Einstellungen bearbeiten

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr per App beziehungsweise per Browser die Einstellungen eurer Kinder anpassen möchtet, wählt auf der Seite eurer Familiengruppe das Mitglied aus, dessen Konto ihr verwalten und anpassen möchtet. Wenn ihr es via der Xbox-Konsole machen möchtet, drückt die Xbox-Taste, um den Guide zu öffnen, und wechselt dann zu 'Profil und System' > 'Einstellungen' > 'Konto' > und wählt dann das Familienmitglieder aus, was ihr verwalten möchtet.

Nachdem ihr eure Familiengruppe über die App oder den Browser eingerichtet und die Accounts eurer Kinder hinzugefügt habt, könnt ihr an diverse Einstellungen vornehmen, um ihre Spiel-Aktivitäten zu verwalten.

So könnt ihr beispielsweise Inhaltsfilter erstellen, die Spiele, Apps und anderen Content wie Filme nach USK und FSK entsprechend dem angegebenen Alter eurer Kinder filtern. Also im Grunde genommen die Kindersicherung anpassen.

Zudem könnt ihr eine erlaubte Bildschirmzeit festlegen und somit genau im Blick behalten, wie viel Zeit eure Kinder vor der Konsole oder dem PC verbringen. Für einen genauen Überblick könnt ihr euch eine wöchentliche Übersicht an eure E-Mail-Adresse schicken lassen.

Außerdem ist es extrem nützlich, dass ihr für Einkäufe eurer Kinder eine Genehmigungsfunktion einstellen könnt. Somit werdet ihr stets benachrichtigt und erhaltet eine Anfrage, bevor eure Kinder eine App, ein Spiel oder andere Inhalte kaufen. Ihr habt dann die Möglichkeit, der Anfrage zuzustimmen oder sie abzulehnen.

Darüber hinaus könnt ihr euren Kindern auch ein Taschengeld direkt auf ihr Konto überweisen.

