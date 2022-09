von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 28.09.2022 - 12:32 Uhr)

Wer von euch in der mobilen App von Netflix auch auf die Spiele zugreift, der hat vermutlich auch den Wunsch, sich einen Gamertag einrichten zu können. Diesen Wunsch will euch Netflix endlich erfüllen. Das Unternehmen hat angekündigt, dass die Option ab sofort ausgerollt wird. Wir erklären euch, wie ihr bei Netflix einen Gamertag erstellen könnt und was es euch bringt.

In Deutschland noch nicht verfügbar: Gamertag auf Netflix (Bildquelle netflix.com, Bearbeitung spieletipps.de).

Der Vorteil von unabhängigen Benutzernamen bei den Netflix-Spielen liegt eigentlich auf der Hand. Ihr müsst in Spielen, die einen Multiplayer anbieten, euren Netflix-Benutzernamen nicht offenbaren. Oft ist es der Echtname eines Users, was dem Datenschutz nicht sehr dienlich ist.

Wenn ihr also bei Netflix einen Gamertag einrichtet, müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, das eure Mitspieler euren echten Namen erfahren. Aus diesem Grund vermuten wir sogar, dass es verpflichtend sein wird, bei Netflix einen Gamer-Namen zu vergeben, wenn ihr das Spieleangebot nutzen wollt.

Aber!

Noch ist diese Funktion nicht in Deutschland verfügbar, wird aber sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen eingeführt.

Wie vergebe ich einen Gamertag bei Netflix?

Bisher habt ihr nur die Möglichkeit, den Gamertag über mobile Geräte zu vergeben. Das wundert uns nicht, denn das sind auch die Geräte, auf denen ihr Netflix-Games nutzt. Die Gamertags werden unabhängig von eurem Betriebssystem eingeführt, doch die Vergabe des Benutzernamens funktioniert anders.

Startet eure Netflix-App auf eurem Android- oder iOS-Gerät.

iOS: Damit ihr einen Gamertag einrichten könnt, müsst ihr eines von zwei Spielen herunterladen (Rival Pirates oder Lucky Luna). Startet ihr das Spiel, werdet ihr aufgefordert, einen Benutzernamen zu vergeben.

Android: Klickt unten links in der Navigation auf Spiele und dann auf den Banner Netflix-Spielnamen erstellen. Die genaue deutsche Bezeichnung für diesen Button erfahren wir erst, wenn die Option in Deutschland verfügbar wird.

Hier findet ihr Spiele in eurer mobilen Netflix-App (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Quelle: Netflix

Seid ihr euch noch nicht sicher, welcher Gamertag zu euch passt? Dann empfehlen wir euch unseren Quiz in dem wir euch dabei helfen, genau das herauszufinden:

Wir sagen euch, welcher Gamertag zu euch passt!

Dieses Video zu Videospielkultur schon gesehen?