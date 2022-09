von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 28.09.2022 - 22:33 Uhr)

Seit Update 3.1 könnt ihr in Genshin Impact das große Wüstengebiet in Sumeru erkunden. Hier könnt ihr unter anderem die Sphäre „Garten der unendlichen Säulen“ finden. Um die Sphäre freizuschalten, müsst ihr ein Rätsel mit Pyro-Stelen lösen. Wie das geht, könnt ihr euch in unserem Video ansehen.

Genshin Impact: Garten der unendlichen Säulen freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Fundort des Gartens der unendlichen Säulen

Wenn ihr die Wüste erkundet, werdet ihr sicherlich zunächst alle Teleportationspunkte freischalten und alle Statuen der Sieben aufsuchen, um die komplette Karte aufzudecken. Ganz im Nordwesten beziehungsweise im Norden der Hypostylwüste erreicht ihr schließlich den Garten der unendlichen Säulen. Die Sphäre ist im Sand vergraben, sodass ihr erst einen Weg finden müsst, um sie freizuschalten.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Gartens der unendlichen Säulen (Quelle: Screenshot spieletipps)

So löst ihr das Rätsel des Gartens der unendlichen Säulen

Um den Garten der unendlichen Säulen herum stehen fünf Pyro-Stelen. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, dass ihr die fünf Stelen in der richtigen Reihenfolge mit einer Pyro-Fähigkeit anzünden müsst. Die Reihenfolge verraten euch die Feuerblumen, die in der Nähe der Stelen wachsen. Die Feuerblumen werden dabei von blauen Barrieren beschützt.

Die erste Stele, die ihr anzünden müsst, ist die südlich von der Sphäre. In der Nähe der Stele gibt es keine Feuerblumen.

Von der ersten Stele aus müsst ihr zu der Stele in der nordöstlichen Ecke laufen. Hier wächst eine Feuerblume in der Nähe.

Von der zweiten Stele aus lauft ihr nach Süden zu der Stele, die in einer Ruinenecke steht. Hinter der Wand werdet ihr zwei Feuerblumen erkennen.

Von der dritten Stele aus begebt ihr euch zur Stele im Westen. Hier werdet ihr beim Busch drei Feuerblumen zählen.

Als Letztes zündet ihr die Stele im Norden an, wo in der Nähe vier Feuerblumen wachsen.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, steigt die Sphäre empor und ihr könnt den Garten der unendlichen Säulen betreten. Zusätzlich erscheint eine hübsche Truhe als Belohnung.