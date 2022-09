Bisher war es so, dass nebeneinanderstehende Spieler untereinander "Links" aufbauen, die immer stärker werden konnten. Diese Links fallen in FUT 23 weg, sie gibt es nicht mehr. Stattdessen können Spieler nun auf dem gesamten Feld miteinander Chemie aufbauen, anstatt nur mit den benachbarten Spielern.

Früher gab es zudem Strafen und die jeweiligen Werte wurden schlechter, wenn kein Link bestand. Die Strafen gibt es in FUT 23 ebenfalls nicht mehr, eure Spieler können also keinerlei negative Effekten mehr erhalten, wenn keine Chemie besteht.

Spieler haben jetzt eine Haupt- und eine bis mehrere Nebenposition. Diese können untereinander ausgetauscht werden. Was nicht mehr geht, ist den Spieler frei in eurer Aufstellung zu verschieben. Wenn ein Spieler auf einer Position spielt, die nicht seine eigentliche Position ist, wird dieser Spieler immer 0 Chemie besitzen. Darum ist es manchmal umso wichtiger, dass ihr die Position eures Spielers via dem Positionsmodifikator verändert. Das Rating des Spielers bleibt jedoch gleich, egal ob Top-Rating oder nicht.