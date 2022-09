von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 29.09.2022 - 14:40 Uhr)

Skarabäen sind Ressourcen in Genshin Impact, die in der Wüste von Sumeru zu finden sind. Ihr müsst jede Menge davon sammeln, da sie als Aufstiegsmaterial für Charaktere fungieren. Da die Käfer leicht zu übersehen sind, zeigen wir euch in diesem Guide alle Fundorte, damit ihr ausreichend davon sammeln könnt.

So sieht der Skarabäus in Genshin Impact aus. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wofür ihr Skarabäen braucht

Wie bereits erwähnt, sind Skarabäen ein Aufstiegsmaterial, das ihr benötigt, um Charaktere zu leveln. Zum Release von Update 3.1 ist der 5-Sterne-Held Cyno die einzige Figur, für die ihr Skarabäen sammeln müsst. Weitere Figuren könnten in Zukunft folgen. Da Cyno ein starker Elektro-DPS ist, lohnt es sich, ihn bis Level 90 aufzustufen. Für das maximale Level werdet ihr insgesamt 163 Skarabäen für Cyno sammeln müssen.

Alle Skarabäus-Fundorte auf der Karte

Skarabäen leben nur in der Wüste von Sumeru. Wenn ihr die Käfer farmen wollt, solltet ihr zunächst die Karte komplett aufdecken und alle Teleportationspunkte freischalten, um schnell bestimmte Orte zu erreichen. Die kleinen Käfer laufen auf dem Sand in der Wüste umher und sind aufgrund Farbe und Größe leicht zu übersehen. Wenn ihr sie attackiert, graben sie sich zudem im Sand ein und flüchten. Es gibt insgesamt 76 Skarabäen, deren Fundorte wir auf der folgenden Karte markiert haben. Beachtet hierbei, dass einige Käfer im Untergrund leben, den ihr in Quests erkunden werdet. Die Skarabäen respawnen nach 48 Stunden (Echtzeit).

Alle 76 Fundorte der Skarabäen in der Wüste von Sumeru. (Bildquelle: HoYoLAB, Bearbeitung spieletipps)

Skarabäus-Farmroute im Video

Wenn ihr möglichst schnell und effizient die Skarabäen farmen wollt, dann empfehlen wir euch das folgende Video des YouTube-Kanals KyoStinV. Mit der gezeigten Route könnt ihr über 50 Skarabäen in unter 9 Minuten sammeln.

