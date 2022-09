von Olaf Fries (Freitag, 30.09.2022 - 12:37 Uhr)

Die Division Rivals gehören für viele FUT-Fans zu den Lieblingsbeschäftigungen in FIFA 23. Hier tretet ihr online gegen andere, reale Spieler an und spielt um Belohnungen in verschiedenen Divisionen und Rängen. Wir zeigen euch, wann ihr die Division Rivals Belohnungen immer bekommt und listen euch zusätzlich noch alle Rewards auf.

Steigt in den Division Rivals auf, um immer bessere Belohnungen zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Division Rivals in FIFA 23

Wie sonst auch ist der Modus Division Rivals in Ultimate Team weiterhin ein kompetitiver Modus, in dem ihr online gegen reale Spieler antretet. Über ihn könnt ihr euch wöchentlich Belohnungen verdienen. Falls ihr übrigens alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, kommt ihr an FUT nicht vorbei.

Außerdem erhaltet ihr für jedes Match Punkte für die Weekend-League-Qualifikation. In den unten aufgeführten Belohnungen werden sie als "CQP" abgekürzt.

Je mehr Siege ihr holt, desto weiter steigt ihr in Rängen und in den Divisionen auf. Je höher ihr aufsteigt, desto besser die Belohnungen. Durch Siege steigt ihr auf und durch Niederlagen steigt ihr ab. Das System bleibt wie gewohnt vom letzten Jahr.

Für FIFA-Veteranen ist der Modus nichts neues und braucht keinerlei Erklärung. Das sieht beim Chemie-System in FUT jedoch anders aus, da sich dort einiges geändert hat. Ebenfalls wie der Positionswechsel von den eigenen Spielern in FUT.

Aber auch für Einsteiger ist das Prinzip der Division Rivals schnell und leicht verständlich. Was jedoch manchmal für Verwirrung sorgt, ist die Frage, wann genau die Division Rivals Belohnungen erscheinen?

Division Rivals Belohnungen - Uhrzeit

Ihr erhaltet die Division Rivals Belohungen jeden Donnerstag um circa 9 Uhr morgens. Um diese Uhrzeit endet der Wochenwettbewerb und ein neuer beginnt.

Falls ihr eure Rewards nicht sofort erhaltet, können Server-Probleme oder unvorhergesehene Updates der Grund dafür sein. Dann müsst ihr euch einfach nur in Geduld üben, sie sind nicht verloren. Im Folgenden listen wir euch alle Belohnungen jeder Division auf.

Alle Division Rivals Rewards im Überblick

Alle Division 10 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Gold Pack, 1 Small Mixed Players Pack, 50 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Pack, 2 Small Mixed Players Packs, 50 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 2.000 Coins, 1 Gold Pack, 1 Small Mixed Players Pack, 50 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Premium Gold Pack, 1 Small Gold Players Pack, 50 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Premium Gold Packs, 2 Small Gold Players Packs, 50 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 4.000 Coins, 1 Premium Gold Pack, 1 Gold Booster Pack, 50 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Jumbo Gold Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Rare Electrum Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 9 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Gold Booster Pack, 1 Jumbo Gold Pack, 60 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Booster Packs, 2 Jumbo Gold Packs, 60 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 3.000 Coins, 1 Gold Booster Pack, 1 Jumbo Gold Pack, 60 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 60 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Rare Booster Packs, 2 Jumbo Premium Gold Packs, 60 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 7.500 Coins, 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 60 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Mega Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 8 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Gold Premium Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 80 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Premium Booster Packs, 2 Jumbo Premium Gold Packs, 80 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 4.000 Coins, 1 Gold Premium Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 80 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Mixed Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 80 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Mixed Rare Booster Packs, 2 Jumbo Premium Gold 26 Packs, 2 Premium Gold Players Packs, 80 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 10.000 Coins, 1 Mixed Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 80 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Small Rare Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 7 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Small Prime Gold Players Pack, 100 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold 26 Packs, 2 Small Prime Gold Players Pack, 100 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 5.000 Coins, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Small Prime Gold Players Pack, 100 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Premium Gold Players Pack, 1 Mega Pack, 100 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Premium Gold Players Packs, 2 Mega Packs, 100 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 12.500 Coins, 1 Premium Gold Players Pack, 1 Mega Pack, 100 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Rare Electrum Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Jumbo Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 6 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo Gold 26 Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 150 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Gold 26 Packs, 2 Premium Gold Players Packs, 150 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 6.000 Coins, 1 Gold Booster Pack, 1 Jumbo Gold 26 Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 150 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 82+ Rated Rare Player, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 150 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 82+ Rated Rare Players, 2 Jumbo Premium Gold 26 Packs, 2 Prime Gold Players Pack, 150 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 15.000 Coins, 1 82+ Rated Rare Player, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 150 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Mega Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Mega Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 5 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Gold Booster Pack, 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 200 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Booster Packs, 2 Gold Rare Booster Packs, 2 Premium Gold Players Packs, 200 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 7.500 Coins, 1 Gold Booster Pack, 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Premium Gold Players Pack, 200 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 200 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold Packs, 2 Rare Gold Packs, 2 Jumbo Premium Gold Players Packs, 200 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 17.500 Coins, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Rare Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 200 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Gold Pack, 1 Mega Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Rare Electrum Players Pack, 1 Prime Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 4 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Mega Pack, 400 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold Packs, 2 Mega Packs, 400 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 10.000 Coins, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Mega Pack, 400 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Prime Gold Players Pack, 1 Rare Mega Pack, 400 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Prime Gold Players Packs, 2 Rare Mega Packs, 400 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 20.000 Coins, 1 Prime Gold Players Pack, 1 Rare Mega Pack, 400 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Prime Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Jumbo Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 3 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 500 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold 26 Packs, 2 Prime Gold Players Packs, 500 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 12.500 Coins, 1 Jumbo Premium Gold 26 Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 500 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Rare Players Pack, 500 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Jumbo Premium Gold Packs, 2 Jumbo Premium Gold Players Packs, 2 Rare Players Packs, 500 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 25.000 Coins, 1 Jumbo Premium Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Rare Players Pack, 500 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 2 Prime Gold Players Packs (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Rare Electrum Players Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 2 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 600 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Gold Rare Booster Packs, 2 Jumbo Premium Gold Players Packs, 600 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 15.000 Coins, 1 Gold Rare Booster Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 600 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Rare Electrum Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Rare Players Pack, 600 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Rare Electrum Players Packs, 2 Jumbo Premium Gold Players Pack, 2 Rare Players Pack, 600 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 30.000 Coins, 1 Rare Electrum Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Rare Player, 600 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 2 Jumbo Premium Gold Players Packs (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

Alle Division 1 Belohnungen

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Rare Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 750 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Rare Gold Packs, 2 Jumbo Premium Gold Players Packs, 750 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 17.500 Coins, 1 Rare Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack, 750 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack, 750 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Prime Gold Players Packs, 2 Jumbo Rare Players Packs, 750 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 35,000 Coins, 1 Prime Gold Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack, 750 FUT CQP (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Jumbo Gold Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack, 2 Jumbo Rare Players Packs (nicht tauschbar)

Alle Belohnungen in der Elite Division

Rang 1 Wochenbonus

Option 1: 1 Mega Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 1 FUT Champions/TOTW Player Pick, 1,000 FUT CQP (tauschbar)

Option 2: 2 Mega Packs, 2 Prime Gold Players Packs, 1 FUT Champions/TOTW Player Pick, 1,000 FUT CQP (nicht tauschbar)

Option 3: 20.000 Coins, 1 Mega Pack, 1 Prime Gold Players Pack, 1 FUT Champions/TOTW Player Pick, 1,000 FUT CQP (nicht tauschbar)

Rang 1 Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Two Rare Gold Players Pack, 1 Rare Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack, 1 FUT Champions/TOTW Pick (tauschbar)

Option 2: 2 Two Rare Gold Players Pack, 2 Rare Players Packs, 2 Jumbo Rare Players Pack, 1 FUT Champions/TOTW Pick (nicht tauschbar)

Option 3: 40.000 Coins, 1 Two Rare Gold Players Pack, 1 Rare Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack, 1 FUT Champions/TOTW Player Pick (nicht tauschbar)

Milestone Rewards

20 Matches: 1 Jumbo Gold Pack, 1 Jumbo Premium Gold Players Pack (nicht tauschbar)

50 Matches: 1 Prime Electrum Players Pack, 1 Jumbo Rare Players Pack (nicht tauschbar)

90 Matches: 1 Prime Gold Players Pack, 2 Jumbo Rare Players Packs (nicht tauschbar)

